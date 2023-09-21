傳Google將放棄與博通合作 自行開發AI晶片

根據《The Information》周四 (21 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 已經討論最快在 2027 年放棄博通作為人工智慧 (AI) 晶片供應商，倘若成真 Google 將自己設計 Tensor 晶片。另外報導還指出，兩家公司就博通晶片收費問題陷入僵局後，Google 高層就訂下目標打算放棄博通。

雪上加霜的是，南韓反壟斷機構同日宣布，將暫時對博通以及其附屬公司處以 191 億韓元 (合 1,420 萬美元) 的罰款，此前博通涉嫌強迫簽訂一份對電子巨擘三星不利的長期供應協議。另外，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將對博通下達糾正命令。

上述消息傳出後，博通 (AVGO-US) 周四盤前股價下跌 7.41%，每股暫報 769.00 美元。

《The Information》報導提到，Google 自去年以來一直在努力以另一家晶片製造商邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 取代博通，生產一款內部代號為 Granite Redux 的先進晶片。

對於上述報導，Google、博通和邁威爾並未立即回應置評請求。

這對博通來說可能是一個重大打擊，該公司執行長陳福陽近期表示，生成式 AI 明年可能占公司半導體收入的 25% 以上。

Google 今年加大對生成式 AI 的投資，試圖趕上微軟 (MSFT-US) 支持的 OpenAI 在去年推出的 ChatGPT，後者在科技界掀起了一場風暴。