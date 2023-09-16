中國經濟步履蹣跚 IMF促往消費驅動經濟成長轉型

中國經濟步履蹣跚之際，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，中國應該試圖刺激國內疲弱的消費、解決房地產問題並控制地方政府債務，以免這些問題繼續拖累中國和全球的經濟成長。

喬治艾娃接受路透訪問時說，IMF 將在對中國經濟政策進行「第四條」審查時，告知中國政府。IMF 將強烈建議北京當局脫離推升債務、由基礎建設和房地產帶動的經濟成長模式。

她說：「我們給中國的建議是，利用政策空間，幫助經濟成長模式朝國內消費轉型。因為仰賴基礎建設 (帶動經濟成長) 的傳統方法，需要挹注大量資金，但在現今環境下已經不再有生產力。」

她解釋，中國人口老化和生產力下滑，正在打壓中國的經濟成長，在此同時，美國和歐洲企業正試圖把供應鏈移出中國。中國的房地產問題也讓消費者捏緊荷包。

她說：「我們預估，在沒有結構性改革的幫助下，中國的中期經濟成長率將摔破 4%。」

IMF 曾在 7 月預估，中國今、明兩年的經濟成長率各為 5.2% 和 4.5%，但如果考量到房市萎縮，預估值可能下修。

喬治艾娃還說，對中國來說，重要的是解決消費者對房市信心疲弱的問題，方法包括替買家已經付款的公寓提供融資、幫助完工，而非直接替陷入麻煩的地產開發商紓困。

IMF 和世界銀行預定 10 月 9-15 日舉行年會，在年會登場前，IMF 將公布最新全球國內生產毛額 (GDP) 成長率預測，預料將反映世界各地疲乏的成長現況，尤其大多數大型經濟體疫情後的成長率仍然遲滯。

美國是唯一一個經濟恢復到疫情前狀態的大型經濟體，中國經濟成長仍比疫情前低 4 個百分點，歐洲少 2 個百分點，全球則仍差 3 個百分點。

今年全球三分之一成長動能預估有三分之一來自中國，因此，中國的經濟成長對亞洲、乃至於全球來說依然至關重要。

當被問到最近美國商務部長透露，美國企業認為中國已經「無法投資」的評論有何見解，喬治艾娃說：「中國確實有些資金外流。這是個我們密切關注的趨勢，正在留意隨時間過去，情勢會如何發展。」

她補充說，中國一些領域對投資人仍有吸引力，例如數位經濟、綠色科技等。但她也警告，必須確保中國大力推動電動車的過程中，不是透過造成不公平競爭的補貼來實現。