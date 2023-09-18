「拜習會」有譜？蘇利文會王毅 舉行多輪會談

美國與中國政府周日（17 日）宣布，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅舉行多輪會談，討論了兩國元首可能舉行的峰會，以及世界兩大經濟體之間的溝通管道。

據《彭博》報導，了解中方籌備會談情況的人士透露，這些會議的目的，是確保中國國家主席習近平和美國總統拜登能夠在 11 月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。 知情人士說，目前雙方都有意穩定美中關係：中國領導人關注的是國內經濟，而美國領導人希望在 2024 年總統大選前兩國關係穩定。

不過，消息人士也坦言，美中關係大幅改善的可能性很小，整體而言，兩國關係依然緊張。

一名美國高階政府官員表示，美中兩國似乎在台灣問題上表達了一貫立場，但蘇利文強調，提供台灣武器或外國軍事援助，並不意味著美方支持台獨或將台灣視為一個主權國家。

中國外交部在周日晚間表示，王毅在上周六與周日於馬爾他與蘇利文舉行多輪會談，雙方就穩定和改善中美關係進行「坦誠、實質性、建設性」的戰略溝通。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。

他並說，中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

雙方同意繼續落實兩國領袖在峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施。雙方並討論了亞太局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。