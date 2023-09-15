利多政策加持 中國8月經濟加速回升

最新數據顯示，中國 8 月工業生產與零售銷售大幅優於預期，顯示在夏季旅遊和刺激措施帶動下，中國 8 月經濟活動加速回升，讓人們更加相信中國經濟逐步走出景氣低迷最嚴重時期。

中國國家統計局周五（15 日）公布的數據顯示，8 月工業生產年增 4.5%，零售銷售增加 4.6%，均大幅優於預期。8 月城鎮失業率則降至 5.2%。



國家統計局表示，整體而言，8 月主要指標改善，經濟回升，積極因素累積增多。但國家統計局也坦言，外部不穩定與不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升基礎仍需鞏固，下階段仍要堅持「穩中求進」工作總基調。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，各地區與各部門實施一批針對性、組合性、協同性強的政策，著力擴大國內需求，有力發揮政策的綜合效應。政府也適時調整房地產政策，支持剛性和改善性房屋需求。

付凌暉並說：「從暑期服務消費的情況來看，在旅遊出行帶動下，住宿和旅遊價格漲幅都在擴大，顯示出居民消費的熱情。下階段，隨著中秋和國慶『雙節』臨近，『十一』長假的帶動作用將會繼續顯現，服務消費有望保持較快增長。」

近來中國已經出現一些經濟回穩跡象，例如 8 月官方製造業採購經理人指數（PMI）回升、信用需求升溫、通縮壓力略為減緩。

今年夏季中國當局一直努力因應景氣低迷的問題。中國央行周四宣布下調金融機構存款準備金率 1 碼後，周五再度出手，宣布展開人民幣 340 億元 14 天期逆回購操作，中標利率為 1.95%，此前為 2.15%。