航商馬士基：全球貿易有反彈的初步跡象

航運巨擘馬士基 (Maersk) 執行長 Vincent Clerc 表示，全球貿易有反彈的初步跡象，動能來自消費面，主要為美國和歐洲的消費者。

Vincent Clerc 本周接受 CNBC 訪問時說：「除非出現任何意外，不然隨著時間往 2024 年前進，我們預期將看到 (全球貿易) 緩慢升溫，這雖然不像過去幾年的榮景，但可以肯定... 需求將與我們在消費面觀察到的更加一致，而不再是主導 2023 年走向的庫存修正。」

他補充說，美國和歐洲消費者是這波需求升溫的主要驅動力，這些市場持續交出「正面的驚喜」。

馬士基曾在 2022 年警告，由於倉庫充斥著不被需要的商品、消費者信心萎靡且供應鏈壅塞，航運需求疲軟。

觀察各個地區，他表示，新興市場雖然經濟形勢嚴峻，但充滿韌性，印度、拉丁美洲和非洲都是如此。

北美地區明年可能有強勁的表現，儘管之前因為俄烏戰爭、美中緊張等宏觀因素而步履蹣跚。

Clerc 說：「當事態開始正常化並化解，我們將看到需求反彈。新興市場和北美，是我們所看到最有上升潛力的地方。」

然而針對國際貿易，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 有不同看法。

喬治艾娃本月 10 日接受 CNBC 訪問時說，全球貿易和經濟成長不必然會是平順的，「我們今日看到的情況讓人困擾。我們的世界變得碎片化。全球貿易成長率第一次降到低於全球經濟成長率，我們有 2% 的貿易成長、3% 的經濟成長。」

她說，「如果我們希望貿易再次扮演經濟成長的引擎，需要創造橋梁和機會」，例如現正規劃中、目標為連結印度、中東和歐洲國家的鐵路和海路經濟走廊。