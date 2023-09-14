IMF：全球債務占GDP比率去年略微下降 但中國卻快速上升

國際貨幣基金 (IMF) 警告稱，隨著經濟成長反彈及通膨穩定，加之中國持續發行債券，全球債務在去年下降後，有可能恢復上升趨勢。

據 IMF 周三 (13 日) 發布的最新全球債務報告，2022 年總債務占 GDP 之比下降 10 個百分點至 238%。私人和政府債務均較此前一年下降。

報告稱，就全球來看，去年全球債務占 GDP 比率為 238%，低於 2021 年的 248%，以及 2020 年的 258%，同時連兩年下降。

然而，IMF 表示，從中期來看，全球債務可能會繼續上升，因為全球在疫情後的反彈正在減弱，通貨膨脹預計偏向穩定。

IMF 警告，2022 年全球債務份額下降可能只是疫情造成「短暫現象」，仍迫切需要「恢復財政可持續性」。報告稱：「全球債務似乎已回到歷史性上升趨勢，應該重點對債務的脆弱性進行管理。」

然而，在去年全球減債的趨勢中，中國在防疫封鎖期間發行了更多債券以支持經濟，而中國的通膨也相對較低。2022 年中國債務占 GDP 之比上升 7.3 個百分點，至 272%。相較之下，美國的比率由 284% 降至 274%。

IMF 在報告中指出，近幾十年來，中國一直是推高全球債務的重要力量，中國負債率與 GDP 之比超過了其他大型經濟體。

中國的債務與 GDP 之比，在 1980 年代中期約 70%，與當時的新興經濟體的均值相當，但此後一路上升，2009 年以來更大幅攀升。