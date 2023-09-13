路透調查：Fed本月利率將按兵不動 明年Q2之前不會降息

路透周二 (12 日) 公布調查顯示，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議結束時維持基準隔夜利率不變，可能要等到明年第二季或更晚才會降息。

路透在 9 月 7 日至 12 日進行的調查中，97 位經濟學家中有 94 人預估 Fed 下周將維持聯邦基金利率在目前的 5.25% 至 5.50% 的區間不變，與市場預期相符。不過當中有 17 位經濟學家預估年底前至少還會升息一次，另外有三位預估本月會升息一次。

德銀資深美國經濟學家 Brett Ryan 在談到 Fed 決策者季度利率預測時表示：「儘管我們仍然預估 Fed 將在 9 月 20 日的貨幣政策會議上保持利率不變，但如果看到大多數官員在其最新點陣圖中繼續預測年底前在升息一次，我們不會感到驚訝。」

Ryan 認為，儘管迄今為止通膨降溫已出現有意義的進展，但 Fed 不能將這視為理所當然。

報導指出，Fed 決策在很大程度上是取決於明日 (13 日) 公布的 8 月消費者物價指數(CPI)。根據路透訪調經濟學家預測，繼 7 月 CPI 成長 0.2% 之後，8 月 CPI 將升至 0.6%，倘若這一預期成真，則意味著年增率將從 3.2% 加速至 3.6%。

就業市場熱度、房屋租金難降 降息之路漫長

另一方面，美國 8 月失業率升至 3.8%，透露吃緊的勞動力市場開始出現鬆動跡象，燃起市場對利率保持不變的希望。但調查顯示，今年平均失業率將為 3.7%，到明年也僅會小幅升至 4.3%，表明即便到那時仍離 Fed 充分就業目標不會太遠，也就是說就業市場仍有彈性。

此外，美國房市相對短暫的調整似乎已經結束，預估房價和租金將維持在高峰。而這可能會抑制通膨進一步降溫，預料至少要到 2025 年通膨才會達到 Fed 的目標。綜上所述，降息還有漫漫長路要走。

近 7 成專家估明年 6 月底前至少降息一次

針對預測明年中期利率動向的調查結果顯示，87 位受訪經濟學家中，有 28 人認為第一次降息會是在第一季、33 人認為在第二季，當中只有 1 人認為在今年。

而上述 87 名經濟學家中，有 62 人 (約 70%) 預估明年 6 月底前至少會降息一次。不過在回答一項額外問題的 28 名受訪者中，除 5 人外，其餘受訪者都表示更大的風險是，Fed 的首次降息時間將比自己的預期還要晚。

經濟成長穩健 降息時間恐進一步延後

花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，緊張的就業市場和房產市場給通膨的來升溫的風險，這意味著倘若沒有經濟衰退，決策者可能會在明年之前保持利率不變。

報導指出，嚴重的經濟衰退可能證明提前降息是合理的，但這看起來不太可能。調查結果顯示，預估今年美國經濟成長 2.0%、明年則僅成長 0.9%。

受訪經濟學家對一年內經濟衰退的可能性預測中值進一步降至 30%，上個月是近一年來首次跌破 50%。先前曾在 2022 年 10 月達到 65% 的高峰。

Hollenhorst 說：「在我們的基本預測中，經濟將在明年上半年步入衰退，這將導致 Fed 在第二季降息。但風險在於，經濟成長保持不變，導致第一次降息時間延後。」