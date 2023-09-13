〈美股盤後〉秋季發表會後蘋果挫跌 甲骨文急殺 那指收黑逾1%

本週關鍵數據發布之前，油價飆升加劇市場對通膨的擔憂，加上甲骨文因財報爆冷而下殺超 13%，蘋果於秋季發表會後股價一路下滑，美股四大指數週二 (12 日) 全數收黑，標普走低近 0.6%，那指收黑逾 1%。

政經方面，美國證券管理委員會 (SEC) 前主席克雷頓 (Jay Clayton) 週二 (12 日) 向國會表示，作為試行計畫的一部分，美國大型上市公司應該開始披露其在中國的曝險，以便投資人和決策者看到潛在的風險。

據美國普查局發布關於美國家庭收入、貧困和醫療保險覆蓋情況的年報顯示，去年的家庭收入中位數為 74580 美元，2021 年為 76330 美元。2.3% 的年降幅為 2010 年以來最大，也是家庭收入連續第三年下降，分析指出，這通常是以往經濟衰退期間才會出現的現象。

美股週二 (12 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊淪陷，資訊科技股 (-1.75%) 和通訊服務 (-1.06%) 領跌，能源 (+2.31%)、金融和公用事業收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走低。Meta (META-US) 下跌 1.92%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.71%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.31%。

道瓊成分股漲跌互見。寶僑 (PG-US) 下跌 1.76%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.62%；IBM (IBM-US) 下跌 1.4%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.86%；高盛 (GS-US) 上漲 1.93%。

費半成分股互有消長。高通 (QCOM-US) 漲 0.86%；輝達 (NVDA-US) 下跌 0.68%；美光 (MU-US) 漲 0.40%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.87%；AMD (AMD-US) 跌 0.01%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.42%。

台股 ADR 以聯電表現最優。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上 漲 1.30%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.71% 至每股 176.30 美元。蘋果舉行年度秋季發表會，推出接孔也將全面換成 Type-C 的旗艦新機 iPhone 15 系列、Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 2 和 Type-C 版的 AirPods Pro 2 等新品。

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus (圖片：蘋果)

其中 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 採用首創的注色玻璃背板，改用 Type-C，皆具備「動態島」，iPhone 15 定價為 2 萬 9900 元起、iPhone 15 Plus 為 3 萬 2900 元起。

旗艦款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 改用鈦金屬材質 (圖片：蘋果)

旗艦款 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 改用鈦金屬材質，採 3 奈米 A17 Pro 晶片，iPhone 15 Pro 定價 3 萬 6900 元起，iPhone 15 Pro Max 則定價 4 萬 4900 元起，四款手機皆於台灣 9 月 15 日晚上 8 點開放預購，9 月 22 日開賣。

甲骨文 (ORCL-US) 暴跌 13.50% 至每股 109.61 美元，跌幅創 2002 年以來最大。甲骨文 因嚴峻的經濟情勢削弱了企業的雲端支出，上季營收和本季展望不如市場預期，營收年增 9%，為 124.5 億美元，略低於市場預期的 124.7 億美元。經調整後每股純益為 1.19 美元，優於分析師預估的 1.15 美元。

沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.10% 至每股 164.52 美元。沃爾瑪高高層預估假日購物季將相當不錯，因為美國消費狀況優於年初的預期。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 收黑 1.15% 至每股 135.34 美元。美國司法部週二在華盛頓法庭表示，Google 每年支付超過 100 億美元，以維持其作為網路瀏覽器和行動設備預設搜尋引擎的地位，非法扼殺線上搜尋領域的競爭。

共享辦公公司 WeWork (WE-US) 放量狂升 86.97% 至每股 5.74 美元，創 IPO 最大單日漲幅。儘管週二沒有任何與該公司有關的值得注意的消息，上週 WeWork 正在尋求與房東重新談判其在全球幾乎所有的租約，計劃退出不佳的租賃地點。

經濟數據

美國 8 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.3，預期 91.6，前值 91.9

華爾街分析

市場目光將放到即將到來的關鍵數據，經濟學家預計 8 月份的總體 CPI 年率將從 7 月份的 3.2% 上升至 3.6%。

Benjamin F.Edwards 資深副總裁 Pete Biebel 表示：「本週的經濟報告『菜單』為分析師提供數道誘人的『主菜』，如果這些報告中有任何一份報告比預期還差，都可能導致市場消化不良。」

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示：「11 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議仍有爭議，週三的消費者物價指數 (CPI) 等數據很可能會影響聯準會官員的預期。」

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 研判：「市場正在為即將到來的衰退而掙扎，他們認為它會到來，但他們不確定什麼時候。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主