鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.78億美元，Akropolis(AKRO)24小時漲幅達6.86%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格25,758.24美元，24小時漲跌幅+0.12%；以太幣(ETH)現報價格1,633.99美元，24小時漲跌幅+0.21%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.99億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.57億美元。

24小時漲幅：Akropolis(AKRO)24小時漲幅6.86%；Multichain(MULTI)24小時漲幅4.49%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅4.51%。

24小時跌幅：Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅24.8%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅13.8%；Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅11.6%。

近一週漲幅：Akropolis(AKRO)近一週漲幅22.7%；JOE(JOE)近一週漲幅17.5%；GALA(GALA)近一週漲幅14.8%。

近一週跌幅：Perpetual Protocol(PERP)近一週跌幅87.5%；Flamingo(FLM)近一週跌幅45.8%；Numeraire(NMR)近一週跌幅33.9%。

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