Grayscale勝訴助攻比特幣價格走揚 但仍低於關鍵技術水準

加密貨幣基金公司灰度 (Grayscale Investments) 在與美國證券交易委員會 (SEC) 的比特幣現貨 ETF 申請官司勝訴後，比特幣和其他加密貨幣如打了一劑強心針全面勁揚，時至周三 (30) 漲勢仍持續，但有分析示警目前數位資產價格仍低於關鍵水準，留意未來看跌前景。

根據 CoinGecko 數據，比特幣價格在過去 24 小時內上漲 5.5%，升破 2.74 萬美元，接近 200 日和 200 周移動平均線。昨日灰度打贏官司的消息傳出後價格一度突破 2.8 萬美元。

比特幣先前的交易價格約為 2.6 萬美元，在重要的心理關卡 3 萬美元附近遭拋售後便在該區間維持近兩周，現在來看比特幣仍低於重要的技術水準。

券商 FxPro 分析師 Alex Kuptsikevich 表示：「長期趨勢的真正戰鬥才剛剛開始，未來幾天可能替未來數周乃至數月提供關鍵訊號。」

比特幣現貨 ETF 的批准普遍被視為加密貨幣的關鍵催化劑，可能引起散戶和機構對加密貨幣的新興趣。然而，分析師尚未看到比特幣價格的重大上行空間。

經紀商 XS.com 分析師 Rania Gule 認為，比特幣的下一個目標價分別是 2.93 萬美元和 3 萬美元，今天的價格更有可能保持在區間內。另外穩定在 2.81 萬美元和 3 萬美元的區間以下可能支持主要的價格下跌趨勢，從技術指標訊號來看，中期的潛在下行目標可能分別為 2.7 萬、2.64 萬和 2.58 萬美元。

Fairlead Strategies 分析師 Will Tamplin 表示，比特幣價格中期指標仍較低，支撐未來進一步盤整，走勢可能類似今年 5 月底到 6 月初的情況，初始阻力位約在 2.88 萬美元的 50 日移動均線。

除比特幣外，第二大加密貨幣以太幣上漲 4.6%，報 1,716.43 美元，規模較小的加密貨幣狗狗幣和柴犬幣分別上漲 4.2% 與 2%。