鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.75億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達60.4%
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,221.18美元，24小時漲跌幅-2.17%；以太幣(ETH)現報價格2,679.6美元，24小時漲跌幅-2.31%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達16.73億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅60.4%；Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅9.69%；DEGO(DEGO)24小時漲幅9.29%。
24小時跌幅：STMX(STMX)24小時跌幅17.6%；Ethena(ENA)24小時跌幅13.8%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅9.86%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅82.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅34.7%；BURGER(BURGER)近一週漲幅27.8%。
近一週跌幅：Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅39.2%；Ark(ARK)近一週跌幅31.4%；BinaryX(BNX)近一週跌幅26.1%。
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