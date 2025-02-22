鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.75億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達60.4%

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 10:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅60.4%；Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅9.69%；DEGO(DEGO)24小時漲幅9.29%。

24小時跌幅：STMX(STMX)24小時跌幅17.6%；Ethena(ENA)24小時跌幅13.8%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅9.86%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅82.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅34.7%；BURGER(BURGER)近一週漲幅27.8%。