OKX呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站 「三冠王」獎盃將首次在香港展出

香港，2023 年 8 月 25 日 — 全球領先的虛擬貨幣交易所暨 Web3 技術公司、兼曼城官方衣袖商標贊助商 OKX 宣布，將於 9 月 3 日在香港舉辦「OKX 呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站」活動，首次在香港公開展覽曼城具有歷史性意義的其中兩枚「三冠王」獎盃。展覽地點將位於香港著名的旺角波鞋街 THE FOREST 商場。

曼城傳奇球員 Paul Dickov 亦將亮相於展覽現場，並分享賽場內外的難忘經歷。Paul Dickov 在 1996 年至 2002 年和 2006 年至 2008 年為曼城效力 8 個賽季，累計出戰超過 200 場比賽。

獎盃將在 THE FOREST 正門入口前的戶外廣場內展出，公眾可以在 9 月 3 日觀賞到英超聯賽和英格蘭足總盃的獎盃。而在 9 月 4 日，由 OKX 呈獻的曼城「三冠王」獎盃巡迴展覽將會把曼城 2023 年的三個獎盃全部帶到香港，讓公眾可以觀賞到英超聯賽、英格蘭足總盃和歐冠獎盃。

另外，在 9 月 5 日至 9 日期間，獎盃展覽台將化身變為互動足球體驗區和曼城簽名球衣珍品展。

OKX 全球首席商務官 Lennix 表示：「幾個月前，當 OKX 成為了曼城的官方袖標合作伙伴後，我們共同承諾將為曼城和 OKX 的全球粉絲帶來令人興奮的精彩體驗。曼城一直積極擁抱新技術，並擁有強大的全球粉絲群，是我們品牌的理想合作伙伴。我們非常自豪能成為第一家將曼城『三冠王』獎盃帶到香港的公司。香港是全球合規虛擬資產生態圈發展的關鍵市場，同時又是一個英超聯賽的重鎮，獎盃巡展是把虛擬貨幣和足球支持者聚集在一起的絕佳方式。」

由 OKX 呈獻的曼城「三冠王」獎盃巡迴展覽將比以往到訪更多的國家及地區。這次香港巡展由 OKX 和曼城聯合舉辦，並得到了曼城香港官方支持者俱樂部的支持。

OKX 與曼城的合作始於 2022 年 3 月。繼 OKX 成為曼城 2022/23 賽季的官方訓練服裝贊助商取得出色成功後，雙方於今年 6 月 30 日宣布擴大合作範圍，使 OKX 成為曼城男足及女足一線球隊的官方袖標合作伙伴。至今，此合作伙伴關係已將 OKX 品牌帶到給曼城全球數百萬名球迷，並通過如 OKX Collective 等創新的 Web3 體驗，讓球迷可以與他們喜愛的曼城球員進行近距離接觸。

請關注 OKX 及曼城官方頻道有關活動和登記詳情。

如需更多資訊，請聯絡：Media@okx.com

關於 OKX

OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 技術公司。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX 與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

OKX 還提供全面的 Web3 產品和服務：

OKX 錢包：透過這個世界上最強大、最安全、最多元化的加密錢包之一，用戶可以訪問 50 多條區塊鏈，同時託管自己的資金。OKX 錢包基於 MPC 技術研發，讓用戶輕鬆自主地復原對錢包的存取，無需依賴傳統的助記詞

DEX：一個跨鏈的去中心化交易平台，聚集了近 200 個 DEX，涉及在超過 10 個的區塊鏈上共有 20 多萬個幣種

NFT 市場：為用戶提供一個無需收費的跨鏈 NFT 市場，用戶可以訪問七個頂級的 NFT 市場清單，包括 OpenSea、MagicEden、LooksRare 和 Blur 等

Web3 Earn：一個強大的去中心化金融平台，支持橫跨九條區塊鏈上的 80 個協議的收益和質押

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com

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展覽詳情：

OKX 呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站

* 為確保參加者的體驗，與獎盃拍照必須預先登記，先到先得。請關注 OKX 官方社交平台有關活動和登記詳情。

日期：2023 年 9 月 3 日（星期日）

時間（當地時間）：下午 4 點至晚上 8 點

亮點：三冠王獎盃（歐冠獎盃除外）、曼城傳奇球員 Paul Dickov 出場，以及 OKX & 曼城官方紀念品展覽

OKX 呈獻：曼城「三冠王」獎盃巡展

* 為確保參加者的體驗，與獎盃拍照必須預先登記，先到先得。請關注曼城官方頻道有關登記詳情。

日期：2023 年 9 月 4 日（星期一）

時間（當地時間）：下午 1 點半至晚上 8 點

亮點：三冠王獎盃、曼城傳奇球員 Paul Dickov 出場，以及 OKX & 曼城官方紀念品展覽

OKX x 曼城展覽

* 無需預先登記。

日期：2023 年 9 月 5 日至 9 日（星期二至星期六）

時間（當地時間）：每日中午 12 點至晚上 10 點