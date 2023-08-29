OKX呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站 「三冠王」獎盃將首次在香港展出

香港，2023 年 8 月 25 日 — 全球領先的虛擬貨幣交易所暨 Web3 技術公司、兼曼城官方衣袖商標贊助商 OKX 宣布，將於 9 月 3 日在香港舉辦「OKX 呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站」活動，首次在香港公開展覽曼城具有歷史性意義的其中兩枚「三冠王」獎盃。展覽地點將位於香港著名的旺角波鞋街 THE FOREST 商場。
曼城傳奇球員 Paul Dickov 亦將亮相於展覽現場，並分享賽場內外的難忘經歷。Paul Dickov 在 1996 年至 2002 年和 2006 年至 2008 年為曼城效力 8 個賽季，累計出戰超過 200 場比賽。
獎盃將在 THE FOREST 正門入口前的戶外廣場內展出，公眾可以在 9 月 3 日觀賞到英超聯賽和英格蘭足總盃的獎盃。而在 9 月 4 日，由 OKX 呈獻的曼城「三冠王」獎盃巡迴展覽將會把曼城 2023 年的三個獎盃全部帶到香港，讓公眾可以觀賞到英超聯賽、英格蘭足總盃和歐冠獎盃。
另外，在 9 月 5 日至 9 日期間，獎盃展覽台將化身變為互動足球體驗區和曼城簽名球衣珍品展。
OKX 全球首席商務官 Lennix 表示：「幾個月前，當 OKX 成為了曼城的官方袖標合作伙伴後，我們共同承諾將為曼城和 OKX 的全球粉絲帶來令人興奮的精彩體驗。曼城一直積極擁抱新技術，並擁有強大的全球粉絲群，是我們品牌的理想合作伙伴。我們非常自豪能成為第一家將曼城『三冠王』獎盃帶到香港的公司。香港是全球合規虛擬資產生態圈發展的關鍵市場，同時又是一個英超聯賽的重鎮，獎盃巡展是把虛擬貨幣和足球支持者聚集在一起的絕佳方式。」
由 OKX 呈獻的曼城「三冠王」獎盃巡迴展覽將比以往到訪更多的國家及地區。這次香港巡展由 OKX 和曼城聯合舉辦，並得到了曼城香港官方支持者俱樂部的支持。
OKX 與曼城的合作始於 2022 年 3 月。繼 OKX 成為曼城 2022/23 賽季的官方訓練服裝贊助商取得出色成功後，雙方於今年 6 月 30 日宣布擴大合作範圍，使 OKX 成為曼城男足及女足一線球隊的官方袖標合作伙伴。至今，此合作伙伴關係已將 OKX 品牌帶到給曼城全球數百萬名球迷，並通過如 OKX Collective 等創新的 Web3 體驗，讓球迷可以與他們喜愛的曼城球員進行近距離接觸。
請關注 OKX 及曼城官方頻道有關活動和登記詳情。
如需更多資訊，請聯絡：Media@okx.com
關於 OKX
OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 技術公司。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。
OKX 與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。
OKX 還提供全面的 Web3 產品和服務：
- OKX 錢包：透過這個世界上最強大、最安全、最多元化的加密錢包之一，用戶可以訪問 50 多條區塊鏈，同時託管自己的資金。OKX 錢包基於 MPC 技術研發，讓用戶輕鬆自主地復原對錢包的存取，無需依賴傳統的助記詞
- DEX：一個跨鏈的去中心化交易平台，聚集了近 200 個 DEX，涉及在超過 10 個的區塊鏈上共有 20 多萬個幣種
- NFT 市場：為用戶提供一個無需收費的跨鏈 NFT 市場，用戶可以訪問七個頂級的 NFT 市場清單，包括 OpenSea、MagicEden、LooksRare 和 Blur 等
- Web3 Earn：一個強大的去中心化金融平台，支持橫跨九條區塊鏈上的 80 個協議的收益和質押
OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。
如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com
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展覽詳情：
OKX 呈獻：英超聯賽及英格蘭足總盃獎盃巡展之香港站
* 為確保參加者的體驗，與獎盃拍照必須預先登記，先到先得。請關注 OKX 官方社交平台有關活動和登記詳情。
- 日期：2023 年 9 月 3 日（星期日）
- 時間（當地時間）：下午 4 點至晚上 8 點
- 亮點：三冠王獎盃（歐冠獎盃除外）、曼城傳奇球員 Paul Dickov 出場，以及 OKX & 曼城官方紀念品展覽
OKX 呈獻：曼城「三冠王」獎盃巡展
* 為確保參加者的體驗，與獎盃拍照必須預先登記，先到先得。請關注曼城官方頻道有關登記詳情。
- 日期：2023 年 9 月 4 日（星期一）
- 時間（當地時間）：下午 1 點半至晚上 8 點
- 亮點：三冠王獎盃、曼城傳奇球員 Paul Dickov 出場，以及 OKX & 曼城官方紀念品展覽
OKX x 曼城展覽
* 無需預先登記。
- 日期：2023 年 9 月 5 日至 9 日（星期二至星期六）
- 時間（當地時間）：每日中午 12 點至晚上 10 點
- 亮點：互動足球體驗區、曼城簽名球衣展覽、以及免費飲料等