Grayscale贏得與SEC的訴訟 首檔比特幣現貨ETF有望很快問世

根據美媒 CNBC 周二 (29 日) 報導，根據美國上訴法院最新文件顯示，加密貨幣基金公司灰度 (Grayscale Investments) 在與美國證券交易委員會 (SEC) 的訴訟中獲勝。消息傳出後，不僅加密貨幣全面大漲，也替首檔比特幣現貨 ETF 的誕生鋪平道路。

法院表示，SEC 未能充分解釋為什麼其批准兩個比特幣期貨交易所交易產品 (Exchange-Traded Products, ETP)，但卻不能批准比特幣現貨 ETP。在缺乏連貫解釋的情況下，這種監管機構對兩個同類產品不同的處理方式是不合法的 (unlawful)。

交易所交易產品 (Exchange Traded Product,ETP) 或稱交易所買賣產品，一般是泛指以與股票類似方式，在交易所交易的各種產品，而 ETP 之中，最有名的莫過於 ETF，但除 ETF 之外，還包括很多其他產品以及相關的名詞。

灰度在去年 6 月對 SEC 提起訴訟，此前該機構拒絕其將比特幣投資信託基金 (GBTC) 轉為 ETF 的申請，該檔 ETF 是直接與比特幣而非比特幣衍生品掛鉤，也就是所謂的比特幣現貨 ETF。灰度是在 SEC 於 2021 年 10 月批准 ProShares 基於期貨的比特幣 ETF 之後，決定推出比特幣現貨 ETF。

然而灰度的申請遭 SEC 多次拒絕，該機構去年夏天最後一次駁回申請，原因是該公司未能回答有關市場操縱和投資人保護的問題，隨後灰度便決定與 SEC 對簿公堂。

針對此次上訴法院裁決，灰度發言人表示結果對美國投資人、比特幣生態系統以及所有那些一直主張透過 ETF 包裝保護的比特幣投資人來說，都是一個里程碑的進步。

灰度發言人還說，公司和團隊法律顧問正在積極審查法院意見中，未來會與 SEC 一同採取下一步行動，會盡快分享更多消息。SEC 則表示，正在審查法院裁決，好確定下一步行動。

報導指出，上訴法院的裁決可能會影響其他想申請比特幣現貨 ETF 的公司，例如貝萊德、VanEck、WisdomTree 和 Invesco 等，上述公司已向 SEC 遞出申請，正在等待本周的審查結果。此次判決結果對這些等待申請批准的公司來說無疑是一劑強心針。

截稿前，根據 CoinGecko，比特幣 24 小時內勁揚 6.7%，報 27,892.29 美元；以太幣上漲 4.8%，報 1,730.21 美元，其他規模較小的加密貨幣狗狗幣和柴犬幣分別上漲 6.1% 和 1.7%。