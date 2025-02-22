鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.95億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達10.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅10.3%；JITO(JTO)24小時漲幅10.1%；Verge(XVG)24小時漲幅8.71%。

24小時跌幅：STMX(STMX)24小時跌幅48.2%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.75%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅7.73%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅82.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅34.7%；BURGER(BURGER)近一週漲幅27.8%。