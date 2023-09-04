OKX加入0xW3跨越界限全球行臺灣站，共同實現音樂、Web3.0和元宇宙的創新融合

2023 年 9 月 10 日，【0xW3 跨越界限全球行】將在臺灣舉辦，為全球音樂愛好者和 Web3.0 愛好者帶來前所未有的盛宴。這場由 VoiceStreet、OKX、UUbiter、Foster Labs 和區塊兔聯名蒂妮音樂等知名機構聯合主辦的活動，將以音樂、Web3.0 和元宇宙的跨界融合為主題，引領未來的創新潮流。現場還準備了眾多精美禮品，給參與者帶來更多驚喜。

Voicestreet 音樂元宇宙和蒂妮音樂領軍主導 web2 音樂人將踏進 web3 的領域，無論你是音樂愛好者、藝術家、還是對區塊鏈和 Web3.0 感興趣的你，【0xW3 跨越界限全球行】臺灣站都將為你帶來意想不到的驚喜和創新體驗，還有 6 位音樂人到場助陣。

OKX 是全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所，亦是行業領先的 Web3 生態圈。OKX 開發出速度與可靠性兼備的加密貨幣交易應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。作為英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 的首席合作夥伴，OKX 旨在透過提供新的參與機會來提升粉絲們的體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。除了交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，為用戶打通交易 GameFi 和 DeFi 代幣的入口，盡情探索 NFT 和元宇宙領域。OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

時間：2023 年 9 月 10 日，14:00—18:30

地點：臺北市松勤街 56 號南村劇場

報名鏈接 1：https://reurl.cc/nDWgZd

報名鏈接 2：https://reurl.cc/ZWYxXa

詳情可見：https://twitter.com/vs_dpgu