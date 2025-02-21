鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.69億美元，Golem(GLM)24小時漲幅達10.1%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 10:15

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24小時漲幅：Golem(GLM)24小時漲幅10.1%；Radiant Capital(RDNT)24小時漲幅6.69%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅7.51%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅30.4%；Lista(LISTA)24小時跌幅19.8%；Celestia(TIA)24小時跌幅16.8%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅59.5%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅34%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.1%。