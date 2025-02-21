鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.99億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達49.7%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 17:15

‌



24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅49.7%；Ark(ARK)24小時漲幅5.1%；Golem(GLM)24小時漲幅5.03%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅22.1%；JITO(JTO)24小時跌幅19.8%；Lista(LISTA)24小時跌幅19.2%。

‌



近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅59.5%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅34%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.1%。