鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.99億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達49.7%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格98,378美元，24小時漲跌幅+1.18%；以太幣(ETH)現報價格2,760.59美元，24小時漲跌幅+1.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.99億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.56億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅49.7%；Ark(ARK)24小時漲幅5.1%；Golem(GLM)24小時漲幅5.03%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅22.1%；JITO(JTO)24小時跌幅19.8%；Lista(LISTA)24小時跌幅19.2%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅59.5%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅34%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.1%。
近一週跌幅：Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅43%；Ark(ARK)近一週跌幅23.5%；Golem(GLM)近一週跌幅19.8%。
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