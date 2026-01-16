鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-16 08:07

航運巨擘馬士基 (Maersk) 週四 (15 日) 正式啟動重返蘇伊士運河的結構性部署，旗下主要貨櫃航線 MECL(中東－印度－美國東岸) 確認恢復經由紅海與蘇伊士運河航行，被市場視為歷經近兩年紅海危機後，全球航運秩序可能出現轉折的重要訊號。

馬士基加快重返蘇伊士運河 運價面臨調整壓力 (圖：shutterstock)

馬士基 ADR(Maersk) (AMKBY-US) 週四重挫 5.47% 至每股 11.57 美元，今年迄今僅小漲 0.70%。

馬士基表示，在近期旗下 Maersk Sebarok 與 Maersk Denver 成功完成試航後，公司已決定讓 MECL 航線永久恢復走蘇伊士航道。首個依新架構執行的航次，將由 Cornelia Maersk 擔任，西向航次 603W 於 1 月 15 日自杜拜傑貝阿里港出發；東向回程則由 Maersk Detroit 於 1 月 10 日自美國北查爾斯頓港啟航。

馬士基將採取漸進方式恢復蘇伊士航線，目標是為客戶提供更有效率的運輸服務。公司估計，該航線可較繞行好望角縮短約一週航程，理論上有助於降低物流成本，並對全球運價形成壓力。

馬士基強調，船員安全、船舶資產與客戶貨物仍是最高優先事項，若紅海情勢再度惡化，相關應變與備援計畫仍將隨時啟動。

公司指出，後續是否進一步調整 MECL 航線配置，將取決於紅海安全環境能否維持穩定，以及區域衝突是否出現升溫跡象。

馬士基舉正值蘇伊士運河通行量出現兩年多來首度較為明顯回升之際。

根據航運研究機構 Drewry 的紅海改道追蹤資料，截至 1 月 11 日當週，共有 26 艘貨櫃船通行蘇伊士運河，創下一個多月來的新高，但仍明顯低於紅海危機前每週約 80 艘的正常水準。

市場觀察指出，紅海局勢的轉變始於 2025 年 10 月加薩停火生效，此後未再出現新的胡塞武裝攻擊事件。法國達飛海運集團 CMA CGM 近期動作更為積極，去年 12 月已安排載箱量達 2.3 萬 TEU 的 CMA CGM Jacques Saade 通過蘇伊士運河，成為兩年來通行該航道的最大型船舶。

不過，多數航商仍對紅海風險保持高度戒備。同樣在今年 1 月 11 日當週，繞行非洲好望角的航次達到 203 趟，較前一週倍增，顯示整體產業尚未全面回流蘇伊士航線。

分析人士指出，蘇伊士運河是否全面恢復，將成為今年影響全球運力配置、運價走勢與運輸時間的關鍵變數之一。航商普遍持續關注保險成本變化、競爭對手動向，以及歐洲港口潛在壅塞風險。

定價平台 Xeneta 首席分析師 Peter Sand 指出，馬士基向來是主要航商中對重返紅海最為審慎的一家，此次動作具有指標意義，顯示產業風險評估出現轉變。

丹麥貨運代理商 Scan Global Logistics 也表示，儘管安全仍是首要考量，但多數客戶樂見運輸時間縮短，有助於提升供應鏈效率。

德國化學工業協會指出，重返蘇伊士運河有助於緩解運價水準，是航運市場的正面訊號，但也可能推升來自中國的進口量。

對埃及而言，航運回流攸關重大。蘇伊士運河通行費是該國重要外匯來源，蘇伊士運河管理局預期，航運量可望於 2026 年下半年逐步回到正常水準。馬士基也指出，與運河管理局的策略合作，是此次 MECL 航線重返的重要基礎。

紅海危機始於 2023 年 11 月，當時伊朗支持的胡塞武裝在葉門外海扣押 Galaxy Leader 號，隨後超過百艘商船遭到攻擊，造成船舶沉沒與人員傷亡，紅海航運量一度下滑約 60%，全球運價與航程成本大幅攀升。危機爆發前，蘇伊士運河約承擔全球 12% 的海運貿易量。