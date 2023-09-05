〈美股早盤〉美債殖利率走高打壓成長股、中國經濟數據疲弱 主要指數齊走低

美國公債殖利率走高打壓主要成長型股票，而中國服務業商業活動的悲觀數據引發對全球第二大經濟體需求擔憂，美股主要指數周二 (5 日) 開盤走低。美元指數攀升至 3 個月來新高。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或 0.4%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.4%。

最新數據顯示，中國 8 月服務業景氣擴張放緩，降至今年來最低，且外需降至萎縮區間，為今年來首見。

中國 8 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.8，較 7 月下降 2.3 個百分點，寫下今年來最低紀錄，但仍高於榮枯線；8 月財新製造業 PMI 上升 1.8 個百分點，部分抵消服務業 PMI 回落的影響，8 月財新綜合 PMI 微降 0.2 個百分點至 51.7，為 2 月以來最低。

美股周一開盤前，主要指數期貨變動不大。聯準會 (Fed) 理事華勒受訪時表示，有鑑於近期通膨持續緩解，決策者有能力謹慎升息。這也表明他支持在月底的貨幣政策會議上保持利率穩定。

美國 10 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.22%，美元指數升至 104.535。City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，美元看漲趨勢並未受到影響，儘管美國憂喜參半的就業市場報告引發投資人對 Fed 月底的會議上維持利率不變的猜測。

Razaqzada 認為，貨幣市場已暗示利率終於達到高峰，30 天聯邦基金期貨顯示 Fed 在 9 月保持利率不變的機率為 93%。

高盛目前認為美國陷入經濟衰退的可能性為 15%，低於先前的 20%，因為通膨降溫和就業市場仍有彈性，同時這也表示 Fed 可能不需要進一步升息。

摩根士丹利大空頭威爾遜 (Michael Wilson) 表示，美股投資人將感到失望，因為今年的經濟成長可能比預期弱。他說以目前定價來看，市場現在預估經濟成長將有意義的重新加速，但這在今年不太可能實現，尤其是對消費者而言。9、10 月數據可能走軟，但但許多股票和預期並未反映在定價中。

截至台北時間周二（5 日）21 時許：

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤下跌 0.03%，至每股 115.35 美元

高通表示，將向寶馬 (BMW) 提供用於語音命令的晶片，還將為下一代賓士 E 級車型提供晶片。高通總裁兼執行長 Cristiano Amon 在慕尼黑車展接受採訪時稱，預估到 2026 年，高通汽車業務的收入將達到 40 億美元，到 2030 年，這一數字將進一步增加至 90 億美元。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 1.36%，至每股 166.53 美元

能源巨擘雪佛龍公司 (Chevron Corporation) 與其澳洲液化天然氣（LNG）工廠工會的勞資談判還是以破裂告終。工會發出最新威脅，將從 9 月中旬開始，雪佛龍在歐洲的兩家主要出口工廠將連續兩周進行 24 小時停運，這標誌著威脅全球燃料供應的爭端升級。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.64%，至每股 188.25 美元

有媒體報導指出，與 iPhone 14 相比，蘋果訂購的 iPhone 15 數量要更少，這是由於預計 2023 年下半年的全球智慧手機市場將呈現疲軟態勢。iPhone 的供應鏈已經在為秋季發布的 iPhone 15 做準備，但可能不會像 2022 年那樣生產那麼多的設備。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月經濟評議會就業趨勢指數前值 115.45

美國 7 月耐久財訂單月率修正值前值 - 5.2%

美國 7 月工廠訂單月率預期 - 2.5%，前值 2.3%

華爾街分析：

美國銀行 (Bank of America Corp.) 首席技術策略師 Stephen Suttmeier 說，雖然季節性趨勢顯示 9 月份是股市表現最差的月份，但截至 8 月份，標普 500 指數年初至今漲幅在 10% 至 20% 之間的時候，回報率是最強勁的。

在截至 8 月份的這段時間裡，市場在今年最後四個月有 91% 的時間出現上漲，平均漲幅為 7.6%。如果這一趨勢持續下去，標準普爾 500 指數可能會在 2023 年收盤前升至 4,875 點。這意味著該股將較上周五收盤上漲約 8%。

高盛策略師表示，人工智慧 (AI) 領域的早期贏家基本面強勁，與之前繁榮時期的股票相比，估值不那麼極端。這反駁了有關 AI 泡沫正在形成的擔憂。

以 Peter Oppenheimer 為首的高盛策略師在報告中寫道：「我們認為，我們仍處於一個新技術周期的相對早期階段，這可能會導致股市進一步跑贏大盤。引領 AI 反彈的股票交易水準明顯低於過去科技泡沫時期最大公司的水準，而今天的公司已經盈利並產生現金。」