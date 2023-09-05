Arm計劃在美IPO籌資48.7億美元 28家承銷商將瓜分逾1億美元佣金

根據多家外媒周一 (5 日) 報導，軟銀旗下晶片設計公司安謀 (ARM) 計畫在美國首次公開發行 (IPO) 中籌資最多達 48.7 億美元資金。另外有外媒估算，此次安謀 IPO 的承銷商將從中分得約 1 億美元的佣金。

根據一份監管文件顯示，軟銀將以每股 47 至 51 美元的價格發行 9,500 萬股的安謀美國存託股票 (ADR)。有消息指出，倘若投資人需求強勁，安謀可能會在 IPO 前夕提高這一價格區間。

市場分析指出，對軟銀來說，安謀重返公開市場將是一個里程碑，因為該公司已邀請幾家知名科技公司做為投資人，其中包括蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、Goolge 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、三星電子。

而此安謀的上市也預料提振全球 IPO 市場並推動其他新創公司繼續上市，因為安謀的成功意味著投資人對高成長科技公司的興趣回歸。

與此同時有消息指出，負責此次安謀 IPO 上市的銀行將能從中獲得逾 1 億美元的佣金。據悉，軟銀將支付這些承銷商 IPO 籌資額的 2% 作為佣金，其中包括 1.75% 的基本費用和 0.25% 的獎勵金，後者將由軟銀自行決定。

外媒對此前安謀上市可能出售的股份估算，該公司市值可能在 500 億至 540 億美元之間，IPO 規模約為 54 億美元，而 2% 的佣金則相當於 1.08 億美元。

知情人士透露，巴克萊 (BCS-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 和瑞穗金融機團等承銷商銀行團將分別獲得整體佣金中的 17.5%，而一些不太活躍的銀行將各獲得其中的 3%，剩下的將由地位較低的銀行瓜分。

軟銀共聘了 28 家銀行擔任此次安謀 IPO 的承銷商。對此消息，上述銀行均拒絕置評。有報導指出，安謀考慮在 9 月 13 日為其股票定價並於次日開始交易。