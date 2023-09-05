中國8月服務業景氣降溫 外需降至萎縮區間

最新數據顯示，中國 8 月服務業景氣擴張放緩，降至今年來最低，且外需降至萎縮區間，為今年來首見。

據《財新網》周二（5 日）報導，8 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 51.8，較 7 月下降 2.3 個百分點，寫下今年來最低紀錄，但仍高於榮枯線。

8 月財新製造業採購經理人指數（PMI）上升 1.8 個百分點，部分抵消服務業 PMI 回落的影響，8 月財新綜合 PMI 微降 0.2 個百分點至 51.7，為 2 月以來最低。

兩個製造業、服務業走勢一致，綜合 PMI 走勢並同調。統計局近日公布的數據顯示，8 月製造業 PMI 回升 0.4 個百分點至 49.7，服務業 PMI 降 1 個百分點至 50.5，連續兩個月創今年來新低；綜合 PMI 回升 0.2 個百分點至 51.3。

分項數據顯示，8 月服務業供需擴張幅度放緩。當月經營活動指數在擴張期間降至今年來最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯降溫，出口業務受挫，8 月服務業新出口訂單指數降至臨界點以下，為今年來僅見。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8 月製造業景氣改善，但服務業擴張動能減弱，經濟下行壓力依然較大。內部需求不足和弱預期的問題，可能在更長時間內形成負循環，加上外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

王喆說，目前「穩預期」和增加居民收入仍是施策重點，內外部經濟環境形勢日趨複雜，支持政策的緊迫性和必要性進一步增強。