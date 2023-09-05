黃仁勳會見莫迪 凸顯印度力拚AI晶片製造領域的雄心壯志

根據巴隆周刊周一 (5 日) 報導，隨著工智慧 (AI) 浪潮越來越旺，輝達 (NVDA-US) 執行長輝仁勳已成為一位炙手可熱的人物，其一舉一動都值得留意。而黃仁勳最近與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 的會晤可能是讓該國成為新的晶片製造中心的希望。

黃仁勳在 9 月 9 日至 10 日在印度新德里舉行的 20 國集團 (G20) 峰會之前與莫迪會面，隨後莫迪在社群媒體 X(前推特) 上發文表示雙方詳細討論印度在 AI 領域的龐大潛力。

報導指出，印度有很多開發商使用輝達的技術，但真正的好處是讓印度成為台灣以外的先進半導體製造業的替代選擇。

不過印度要成為台灣的另一個選擇還有很長的路要走。台灣富士康 / 鴻海 (2317-TW) 與印度 Vedanta 集團價值近 200 億美元的半導體合作計畫在 7 月破局，專家指出是因兩家公司在該領域缺乏經驗。

另一方面，合作破局也打開印度其他合作選擇的大門。對該國來說，最大的吸引力莫過於全球最大代工晶片製造商、輝達最先進半導體製造商台積電 (2330-TW)。

台積電正在美國和其他幾個國家投資，以擴大其在台灣以外的設施。印度媒體《經濟時報》(The Economic Times) 曾在 7 月報導，富士康 / 鴻海正在與台積電就組建合資企業進行談判。

然而，輝達和莫迪在會後的聲明皆未提及晶片廠的投資，但難想像考慮到印度領導人擴大該國高科技製造業的優先事項，這個問題居然沒有提出。全球晶片製造之戰仍在進行中，印度可望在其中能發揮自己的作用。