美8月消費者信心指數降至106.1 創兩年來最大降幅

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (29 日) 公布數據顯示，8 月消費者信心指數降至 106.1，遠低預期的 116.0 和修正後前值 114.0，為兩年來最大降幅，主因是對勞動力市場的看法惡化、借貸成本上升以及持續的高通膨抑制樂觀情緒。

美國 8 月消費者信心指數報 106.10，不及預期。(圖：ZeroHedge)

與此同時，8 月消費者現況指數從 7 月的 160 驟降至 144.8，創去年 11 月以來新低，而反映消費者對未來 6 個月前景的預期指數也從 7 月 88.3 下滑至 80.2，接近 80 的衰退門檻附近，僅略高於 6 月的水準，顯示消費者對未來商業狀況、就業機會和收入的信心下降。

通膨預期方面，調查結果顯示消費者對未來 12 個月的通膨預期升至 5.8%，為 5 個月來首次攀升，7 月前值為 5.7%。雖然消費者從通膨放緩中稍微鬆了一口氣，但居高不下的物價仍持續打擊消費者信心。

8 月消費者對未來一年的通膨預期小幅攀升。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明表示，消費者再次被物價上漲所困擾，尤其是食品雜貨和汽油。8 月消費者心信心指數的降幅抹去 6、7 兩個月的連續成長。

另一方面，受訪者對就業市場看法更為悲觀，而就業市場的彈性一直是今年美國經濟持續走強的關鍵驅動力。

報告顯示，認為就業機會「充足」的消費者越來越少，而認為就業機會「難以獲得」的消費者越來越多。這兩項指標之間的差距縮小至 2021 年 4 月以來新低。經濟學家密切留意這一數據，將其作為衡量就業市場健康狀況的指標。

圖：ZeroHedge

美國勞工部將於周五 (9/1) 公布 8 月非農就業報告，市場預估新增人數可能是自 2020 年底以來最少，但這仍象徵著健康的就業成長步調。

此外報告還顯示，儘管消費者對就業市場信心不斷惡化，但仍認為美國未來 12 個月可能出現經濟衰退的機率降至今年以來新低。不過 8 月借貸成本上升打壓消費者情緒。近三分之二的受訪者預估未來將會升息，這是自去年 11 月以來最高比例。

圖：ZeroHedge

有分析指出，儘管經濟學家一直在延遲對經濟衰退的預測，但許多人認為明年美國經濟就會步入衰退，因為消費者在開始出現疲軟跡象，一些人已經開始使用信用卡維持收支平衡，而另一些人則完全削減支出。