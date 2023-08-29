〈財報〉促銷策略奏效 拼多多Q2營收、獲利大超預期

中國電商平台拼多多周二（29 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，營收成長逾 6 成、經調整淨利也成長近 5 成，雙雙打敗華爾街分析師的預期，原因是該電商平台折扣吸引對價格敏感的中國客戶，而且國際購物網站 Temu 持續快速成長。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 第二季亮眼才報提振周二早盤 ADR 股價大漲 18.46%，每股暫報 95.67 美元，延續盤前強勁漲勢。

財報顯示，拼多多第二季 (截至 6/30) 營收年增 66.3% 至人民幣 522.8 億元(以下單位皆同)，遠超市場預期的 432.8 億元，主要是由線上行銷服務和交易服務收入成長推動，增速比前季的 58% 持續加速，稱霸中國電商同行。

經調整後第二季淨利年增 47% 至 131 億元，不僅高於去同期的 88.96 億元，也優於市場預期的 85.99 億元；不按美國通用會計準則 (Non-GAAP) 淨利為 152.694 億元，比去年同期成長 42%。

市場分析指出，拼多多營收成長速度超車中國同行，凸顯這家曾經遠遠落後阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 和京東 (JD-US)(9618-HK) 的公司近年來是如何運用促銷活動和進軍二、三線城市的策略，從更成熟的競爭對手中奪取市占。

此外，拼多多還將營運觸角伸向國際，創造「Temu」國際電商平台並在美國今年超級盃 (Super Bowl) 上大肆宣傳，試圖在國外複製在中國的成功模式。然而，拼多多高層在周二的財報電話會議上拒絕透露 Temu 的具體進展或財務狀況，僅表示目前的重點是微調其策略。

拼多多高層表示，中國消費者信心正在改善，儘管有金融壓力和中國經濟普遍低迷的警告訊號。拼多多聯合執行長趙佳臻表示：「我們的業務與整體消費者市場密切相關並注意到宏觀趨勢的持續改善，消費者購物意願也在增強。」

值得注意的是，京東、阿里巴巴今年紛紛祭出折扣吸引買家和商家，投資人擔心拼多多跟上競爭步伐的激進支出可能會進一步損害利潤成長。

隨著價格戰升溫和中國消費疲軟，投資人可能會越來越難以證明拼多多估值的合理性。根據外媒匯編數據，拼多多股價的本益比超過 19 倍，相較之下阿里巴巴的本益比皆近 11 倍，而京東的本益比超過 12 倍。

專家看法

摩根士丹利表示，拼多多可能是中國電商業的天花板，因其應用程式月使用量正在成長，而且 Temu 也在向更多海外國家擴張，營運可能超車其他中國同行。調研機構 Sensor Tower 數據顯示，在過去 3 個月內，Temu 在美國、澳洲和德國的下載量排名第一。

不過到目前為止，Temu 一直在拖累利潤率。拼多多去年在年度報告中承認，該平台需要「大量」資源才能實現成長。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師預估，雖然該款應用程式流量有所增加，但在第二季的銷售額占比可能不到 1%。