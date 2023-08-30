蘋果秋季新品發表會將於台灣時間9月13日凌晨1點登場

蘋果 (AAPL-US) 周二 (29 日) 宣布將於美東時間 9 月 12 日下午 1 點 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點) 在加州總部舉辦線上新品發表會，此次的主題為「Wonderlust」，屆時新款 iPhone 15、智慧手錶等產品將陸續亮相。

蘋果周二向媒體發出秋季新品發表會邀請函。(圖：蘋果)

此次發表會的亮點將是 iPhone 15 系列，包括兩款入門機型和兩款高階機型。前者可能被稱為 iPhone 15 和 15 Plus，將有去年 Pro 型號的一些功能，如 A16 晶片、動態島介面和 4,800 萬畫素後置鏡頭等，但會保留目前的設計。

更重大的變化將出現在高階機型上，包括重新設計的邊框、用鈦代替不銹鋼、螢幕周圍邊框更窄以及採用更先進的 3 奈米的 A17 處理器。此外，鈦也會讓手機更輕一些，還有新的靜音開關，這將是 iPhone 自 2007 年首次亮相以來的新更動。

值得注意的是，所有四款新 iPhone 都將採用 USB-C 充電，以符合歐盟的新規定。這將是 iPhone 自 2012 年以來首次更換介面。另外為了配合新款 iPhone，蘋果將在發布會上推出帶有 USB-C 充電的升級版 AirPods。

蘋果通常會在新 iPhone 發表後的周五開始接受預訂，一周後開始向客戶和商店出貨。有媒體指出，蘋果計劃今年提高部分高階機型的定價。

有分析認為，iPhone 15 的發表給蘋果帶來比以往更多的壓力。由於智慧手機和其他設備的需求不穩定，蘋果的營收已連 3 季下滑。新產品應該有助於恢復今年假日銷售季的成長——這是蘋果一年中最重要的銷售期。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二盤中股價上漲 1.86%，每股暫報 183.54 美元。