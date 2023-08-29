〈財報〉無畏手機銷量下滑 小米Q2營收、獲利均勝預期

中國手機製造商小米集團周二（29 日）港股盤後公布 2023 會計年度第二季財報，隨著中國手機市場銷量持續下滑營收年減 4%，但仍高於華爾街分析師預期、經調整後淨利年增近 150% 也優於市場預期。

小米集團 (1810-HK) 周二香港股價收漲 1.48%，至每股 12.38 港元。

財報顯示，小米第二季 (截至 6/30) 營收年減 4% 至人民幣 673.5 億元 (以下單位皆同)，雖低於去年同期的 701.7 億元，不過高於分析師預估的 651.3 億元；經調整後淨利報 51.4 億元，較去年同期的 20.8 億元成長 147%，也超出分析師預期。

圖：小米財報

按三大業務劃分，小米第二季智慧手機營收年減 13.4% 至 366 億元，主因是手機出貨量減少，但仍勝市場預期的 364.74 億元，部分原因是被手機平均售價 (ASP) 增加所抵銷。第二季出貨量為 3,290 萬台，年減 15.8%；ASP 為 1,112.2 元，年增 2.8%。

圖：小米財報

調研公司 Canalys 的數據顯示，第二季中國智慧手機市場的消費者需求繼續萎縮，下降 5% 至 6,430 萬部。Canalys 說，小米的出貨量下滑 19%，至 860 萬部，而在主要海外市場印度，小米的出貨量也下降 22% 至 540 萬部。

另外，IoT 與生活消費產品業務收入 223 億元，年增 12.3%，主要是由於智慧大家電、平板及若干生活消費產品的收入增加，部分被智慧電視及筆電的收入減少所抵銷。互聯網服務營收 74 億元，年增 6.8%，主要是廣告業務收入增加。

今年上半年，小米總營收年減 11.6% 至 1,268.3 億元；上半年經調整淨利年增 69.5% 至 83.7 億元。

小米造車進展順利 明年量產上市計畫不變

小米集團合夥人、總裁盧偉冰在財報電話會議上透露，小米造車進展非常順利，甚至近期一些進展遠超預期。近期盧偉冰和小米創始人雷軍在微博上發布的一系列關於造車的照片也引發熱議。盧偉冰對此表示，小米汽車的夏季測驗進展非常順利，2024 年量產上市的計畫不變。

48 億元資金狀況？盧偉冰：仍與印度政府積極溝通

至於小米印度 48 億元資金狀況問題，盧偉冰回應說，資金僅僅是被印度政府凍結並非沒收，仍然在通過法律途徑解決。

盧偉冰表示，小米在印度的經營始終合法合規，正在積極與當地政府部門溝通。儘管過程非常漫長，但小米相信印度司法的公正性和獨立性。盧偉冰還表示，小米在印度市場的業務調整取得明顯效果，未來大家會看到小米在印度市場的佔有率和產品結構改善方面的新變化。