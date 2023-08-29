〈財報〉交車成績不佳 蔚來汽車Q2虧損超預期、毛利率下滑

中國電動車製造商蔚來汽車周二 (29 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於交車量為在其目標區間下緣，第二季虧損遠超華爾街分析師預期，而且該季營收年減近 15% 也不及市場預期。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 周二盤前美股 ADR 受財報利空消息影響挫跌 6.72%，每股暫報 10.28 美元；蔚來汽車 (9866-HK) 香港股價周二收漲 2.37%，報每股 88.55 港元。

儘管第二季財報表現不佳，蔚來汽車執行長李斌仍持樂觀態度，看好今年下半年電動車交付量將穩步成長。

展望未來，蔚來汽車預估第三季 (本季) 營收介在 189 億至 195.2 億元之間，高於去年同期的 130 億元，也高於 FactSet 調查分析師預期的 180.3 億元。第二季電動車交付量估 5.5 萬至 5.7 萬輛之間，去年同期的交付量約 3.1 萬輛。

財報顯示，蔚來汽車第二季 (截至 6/30) 營收年減 14.8% 至人民幣 87.7 億元 (以下單位皆同)，低於 FactSet 調查分析師預期的 91.6 億元；淨損自去年同期的 22.6 億元成長近一倍至 57.9 億元；經調整後每股虧損 3.28 元，遠超 FactSet 調查分析師預期的每股虧 2.96 元。

值得注意的是，蔚來汽車第二季汽車銷售額報 71.9 億元，年減 24.9%、季減 22.1%，主因是由於平均售價下降和交付量減少所致；第二季交付量年減 6.1% 至 23,520 輛，其中 7 月交付量年增 103.6% 至 20,462 輛。其他數據方面，第二季毛利率繼續下降，從去年同期的 13% 和前季的 1.5% 降至 1%。

儘管蔚來汽車高層今年早些時候聲稱非常有信心今年銷量成長一倍，達到 25 萬輛，但今年上半年的出貨量僅有約 5.4 萬輛，略高於其年度目標的 20% 而以。另外該公司去年也未能實現年度目標，被迫推遲固定資產投資與研發計畫，在海外的擴張也更加謹慎。

另有市場分析指出，蔚來汽車低迷的銷售和令人不滿的獲利，引發投資人對該公司未來的擔憂。3 年前在中國地方政府出手紓困前，該公司曾一度處在破產邊緣。現在分析師們想知道阿布達比 CYVN Holdings LLC 投資的 7.385 億美元能撐多久。