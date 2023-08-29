〈美股早盤〉經濟數據公布前投資人情緒謹慎 市場交投清淡

美股主要指數周二 (29 日) 開盤交投清淡，因投資人在本周重要經濟數據公布之前保持謹慎態度並未有大舉押注。美國勞工部稍晚將公布 7 月職位空缺數據，一窺就業市場狀況，替美國經濟走勢提供線索。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數近 0.3%，費城半導體指數漲 0.4%。

美股開盤前，主要指數期貨走勢仍疲軟，交易員正等待未來幾天將公布的一系列經濟數據，因為聯準會 (Fed) 主席鮑爾在上周全球央行年會上強調貨幣政策對經濟數據的依賴，並給出明確的線索。鮑爾表示 Fed 最關心核心通膨，其中對個人消費支出 (PCE) 物價指數的關心會高於消費者物價指數(CPI)。

稍晚美國勞工部將公布 7 月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，市場預估值為空缺數為 946.5 萬個，低於 6 月的 958.2 萬個，凸顯就業市場強勁。

另外，美國經濟評議會也將公布 8 月消費者信心指數，市場預期為 116.0 低於 7 月的 117.0，透露在高通膨且 Fed 連番升息的環境下，消費者信心有所惡化。

值得注意的是，密西根大學上周公布的 8 月消費者信心指數終值下滑至 69.5，原因是汽油價格上漲讓未來一年通膨預期升至 3 個月新高。儘管消費者指出通膨遠不及去年夏天的高峰，但調查結果顯示他們的看法仍受到高物價影響。

Interactive investor 投資主管 Victoria Scholar 表示：「8 月份對市場來說是充滿挑戰的一個月，投資者情緒再次謹慎回升。本周的焦點將放在美國的關鍵經濟數據上，希望這些報告將推動人們對美國經濟正走向軟著陸的預期。」

政經方面，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二與中國國務院總理李強於北京進行會晤。雷蒙多表示，拜登政府支援中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強在人工智慧(AI)、氣候變遷等領域合作。

截至台北時間周二（29 日）21 時許：

焦點個股：

Vinfast Auto(VFS-US) 早盤下跌 19.49%，至每股 66.30 美元

Vinfast 上市十天股價飆升近 7 倍，公司市值現在超過了高盛 (GS-US) 和波音(BA-US)。有分析師警告，這表明市場仍然存在大量泡沫，需要修正得更猛烈一些，才能讓投資者回歸理性。

該檔股票吸引以電動汽車製造商為目標的散戶目光，而其可交易的股票數量較少，也有助於放大走勢。Vanda Research 的資料顯示，散戶對該股的興趣上周開始回升。這一群體過去曾幫助推動 Nikola(NKLA-US) 和 Rivian(RIVN-US) 等電動汽車公司的股價飆升。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.26%，至每股 133.49 美元

亞馬遜在一些市場將非 Prime 會員的最低免運費門檻從 25 美元提高到 35 美元，與沃爾瑪 (WMT-US) 旗下 Walmart + 訂閱服務的免運費最低訂單金額要求相符。亞馬遜表示這一決定可能會激勵非 Prime 會員註冊每年 139 美元的 Prime 服務。

拼多多 (PDD-US) 早盤上漲 16.28%，至每股 93.91 美元

拼多多美股盤前公布上季財報，營收報人民幣 522.8 億元，年增 66.3%；淨利報 131.1 億元，年增 47.40%、淨利率報 25%。業績公布後，拼多多美股 ADR 盤前直線拉升，截稿前暴漲近 14%。

拼多多旗下跨境電商平臺 Temu 正式上線智利、菲律賓網站，加速擴張全球版圖，其中菲律賓是其東南亞地區首站，智利則意味著 Temu 加入了離中國最遠的南美洲戰場。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 FHFA 房價指數年增 3.1%，前值 2.9%

美國 6 月 FHFA 房價指數月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 8 月經濟評議會消費者信心指數預期 116.0，前值 117.0

美國 7 月 JOLTs 職位空缺數預期 946.5 萬，前值 958.2 萬

華爾街分析：

彭博宏觀策略師 Simon White 表示，利率市場已開始接受各國央行總裁的「高利率將持續更長時間」的口號。但如果經濟比表面數據顯示的更接近衰退，這一說法恐怕很快就會面臨考驗。儘管目前華爾街普遍認為美國經濟有望實現軟著陸，不過仍有一些可靠的指標表明近期經濟將出現衰退。

隨著 Fed 持續升息，美國房地產市場陷入「冰凍」狀態。不僅買家紛紛離場，賣家也是退出。安聯首席經濟顧問日前表示，美國房地產市場可能已經崩潰，而 Fed 過去一年激進升息可能是主要原因。他指出，房地利率飆升讓市場的壓力較重。