〈美股盤後〉輝達改寫歷史新高 那指收紅逾1.7% 費半升近2.6%

數據顯示就業市場降溫，美債殖利率持續下滑，大型股續強，美股週二 (29 日) 再度收紅，在 8 月最後一個交易週，美股成交量較清淡。

儘管美國擬新規強化中型銀行監管，區域銀行股仍反彈。蘋果週二宣布今年秋季發表會將在 9 月 13 日凌晨登場，其股價走高逾 2%。中概股買氣回升，傳中國將宣布國有銀行降低現有的房貸利息及降低存款利率，刺激經濟增長和投資人信心。

道瓊指數週二收紅逾 290 點。標準普爾 500 指數走高超 1.4%，那斯達克綜合指數走升超 1.7%。輝達改寫歷史新高，推動費城半導體指數勁揚近 2.6%。

數據方面，7 月份職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS) 顯示就業市場降溫，7 月職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個，遠低市場預期，創 2021 年 1 月以來新低，為連續 3 個月下降。

交易員將透過週三的私人就業數據和週四的初請失業金數據獲得更多有關勞動力市場健康狀況的線索。這將為週五的八月非農就業報告奠定基礎。華爾街預估，過去一個月美國雇主可能增加 18 萬個就業職務，略低於 7 月份的 18.7 萬個，這將是自 2020 年 12 月減少 26.8 萬個就業職務以來的最小增幅 。

政經消息，美國商務部長雷蒙多週二受訪時透露：「美企在中國常常面對罰款、突襲搜查以及其他中國政府行動，常聽到美企反映，投資中國太危險，中國無法投資，所以企業會尋找其他的機會，他們會去其他的國家，他們找其他的去處。」

此前她週一強調美中經濟關係穩定的重要性，且美方尋求「良性競爭」，無意阻礙中國經濟發展。

外傳俄羅斯總統普丁將於 10 月訪問中國，參加中國第三屆「一帶一路」高峰論壇。克里姆林宮週二表示，中俄各層級雙邊接觸，若有任何具體活動和日程將會適時公布細節。

美股週二 (29 日) 四大指數表現：

(標普 11 大板塊集體收紅，通訊服務、非必需消費品和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。Meta (META-US) 上漲 2.66%；蘋果 (AAPL-US) 漲 2.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.33%。

道瓊成分股逾半走高。雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.16%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 3.4%；Nike (NKE-US) 上漲 2.15%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.05%。

費半成分股漲聲響起。輝達 (NVDA-US) 上漲 4.16%；美光 (MU-US) 上漲 2.10%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.88%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.14%；AMD (AMD-US) 上漲 3.23%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.18%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走高 2.18% 至每股 184.12 美元。美國太平洋時區 9 月 12 日上午 10 點 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點) 在加州總部舉辦線上新品發表會，此次的主題為「Wonderlust」(好奇心上頭)，屆時新款 iPhone 15、智慧手錶等產品將陸續亮相。

蘋果秋季發表會邀請函已寄出，今年主題為「Wonderlust」(圖片：蘋果)

蘋果新機即將問世前，Omdia 報告顯示，今年上半年高階手機逆市增長，iPhone 14 Pro Max 是 2023 年上半年最暢銷的智慧型手機。

AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 大漲 4.16% 至每股 487.84 美元，收於歷史新高，市值首次達到 1.2 兆美元，迄今 2023 年上漲了 234%，為標準普爾 500 指數中表現最好的成分股。

Google 宣布和輝達合作，將藉由 NVIDIA H100 GPU 加速運算效能推出 A3 雲端虛擬機器，讓企業能以此對應大型自然語言模型運算需求。

3M (MMM-US) 走高 1.39% 至每股 105.57 美元。3M 同意支付 60 億 1000 萬美元和眾多官兵或雇員達成和解，因該公司提供給美軍訓練使用的耳塞無法有效隔絕噪音，造成眾多官兵或雇員聽力受損。

特斯拉 (TSLA-US) 猛升 7.69% 至每股 257.18 美元。特斯拉因使用駕駛輔助系統 (Autopilot) 系統而面臨聯邦監管機構越來越嚴格的審查，調查人員要求了解特斯拉是否讓駕駛更輕易將手從方向盤上移開。

百思買 (BBY-US) 走高 3.86% 至每股 76.93 美元。此前百思買第二財報優異，財測也亮眼，高層指出，看好明年消費者電子業將回穩，甚至可能出現成長。

經濟數據

美國 6 月 FHFA 房價指數年增 3.1%，前值 2.9%

美國 6 月 FHFA 房價指數月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 8 月經濟評議會消費者信心指數報 106.1，預期 116.0，前值 114.0

美國 7 月 JOLTs 職位空缺數報 882.7 萬，預期 946.5 萬，前值 916.5 萬

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示：「從聯準會的角度來看，本週一個良好的開局，JOLTS 調查遠弱於預期，同時也進行了向下修正。未來幾個月的進一步疲軟看起來是『合理的』，這可能會導致勞動力市場降溫和工資增長持續下降。」

Lazard 首席市場策略師 Ronald Temple 指出：「週二的 JOLTS 報告是對聯準會祈禱的回應，提供『經濟降溫』的更多證據。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主