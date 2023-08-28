鉅亨美股雷達：本週市場關注PCE數據 特斯拉因自駕功能致死面臨訴訟

美股重要看點：

投資人關注輝達財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.239%。美股期貨週一 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.22%。

投資人持續消化上周 Fed 主席的言論。鮑爾演說表明，聯準會正在努力應對來自經濟體的相互矛盾的訊號，從某些數據來看，通膨在沒有給經濟造成太大損失的情況下大幅放緩，這是一個不錯的結果，但也增加了政策限制性不足以完成抗通膨任務的可能性。

聯準會內部對利率走向看法愈來愈分歧，包括政策滯後影響和住房通膨前景。鮑爾演說確實表明，聯準會官員仍在就迄今為止的緊縮措施所產生的影響進行辯論，他們仍不確定還需要走多遠。

有分析師認為，鮑爾基本重申人們已經知道的事情，鮑爾提到聯準會將「謹慎行事」，這句話表明鮑爾不認為 9 月有要升息的緊迫性。Evercore ISI 副主席 Krishna Guha 指出，鮑爾聽起來「像是一個認為可能已經結束升息的人。」

摩根大通 (JPMorgan) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 週日 (27 日) 則表示，儘管 Fed 主席鮑爾在懷俄明州傑克森洞 (Jackson Hole) 的央行年會中，促使市場增加了額外升息的預期，但他認為，Fed 在未來幾次會議中都可能按兵不動。

Feroli 表示，鮑爾並沒有明確表示將實施更多緊縮政策。他指出，鮑爾強調 Fed 將「謹慎行事」並致力在貨幣政策過度緊縮或過度寬鬆的風險中取得平衡。「我們仍然認為，聯邦公開市場委員會將在接下來的幾次會議上保利率不變。」不過，如果通膨意外上升或勞動力市場仍舊吃緊，相關預測就可能改變。

期貨交易商預估，Fed 在 11 月升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 60% 左右，而 9 月會議可能會暫停升息。

另一方面，摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，隨著第二季財報季結束，華爾街對未來幾個月的獲利前景過度樂觀。

Kolanovic 說道：「華爾街對企業獲利預期過於樂觀。」該行表示，企業第二季獲利增長基本上未能給人留下深刻印象，而且財務前景不太樂觀。隨著消費者支出減少，企業利潤率面臨更大的壓力。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 將首次在法庭上為自己辯護有關其自動駕駛儀駕駛人助理功能故障導致死亡的控訴；這可能是對 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 堅持該技術的重大考驗。

馬斯克表示，自動駕駛能力對特斯拉的財務未來至關重要。他作為工程領導者的聲譽正受到挑戰。在兩起訴訟中，原告指控他親自領導這項失敗技術背後的團隊。特斯拉若勝訴可能會提高對該軟體的信心和銷量；該軟體的每輛車銷價高達 15000 美元。