輝達井噴式業績、利率前景樂觀 推動比特幣走高

巴隆周刊 (Barron"s) 周四 (24 日) 報導，隨投資人對風險敏感資產的樂觀情緒，比特幣與其他加密貨幣同美股一起走高。其中原因除人工智慧 (AI) 晶片設計公司輝達的井噴式財報推動外，利率前景也推手之一。

根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 2.3%，報 26,515.60 美元，位於近期低點 2.55 萬美元之上；以太幣上漲 1.9%，報 1,672.90 美元。其他較小型的加密貨幣如狗狗幣、柴犬幣則分別上漲 0.5% 和 0.8%。

報導指出，比特幣過去與以科技股為主的那斯達克 100 指數息息相關，而那指有望與道瓊工業指數和標普 500 指數一同在周四飆升，主要股指的上漲將成為提振加密貨幣漲勢的動力之一。

而美股主要股指的漲勢多虧輝達公布的上季井噴式財報，不僅加深投資人對 AI 的狂熱也繼續領漲美股，尤其是科技股。截稿前，輝達 (NVDA-US) 周四盤前股價上漲 8.01%，每股暫報 508.87 美元。

經紀商 Hargreaves Lansdown 的分析師 Sophie Lund-Yates 表示，輝達超預期財報不僅帶動美股漲勢，也提振其他市場的情緒。

除輝達財報加持外，美債殖利率從數十年高點回落，投資人風險胃納正在加速改善，這是一種更宏觀的趨勢，對加密貨幣尤其重要。

近幾周，美債殖利率飆升打擊比特幣行情，因市場預估聯準會 (Fed) 遏止通膨的承諾和美國強勁的經濟可能會促使其將利率維持在幾十年來新高的時間更久。較高的利率和殖利率會大大拖累加密貨幣和科技股，這也是去年導致比特幣拋售的關鍵因素。

不過，殖利率已全面回落。基準美債 10 年期殖利率周四已從本周早些時候突破 2007 年以來的最高水準 4.35% 跌至 4.18%。與此同時，經濟硬著陸的擔憂日益加劇，而一連串的悲觀經濟數據不斷壓低殖利率，促使投資人押注 Fed 將採取更寬鬆的政策。

德銀分析師 Henry Allen 表示，對硬著陸的擔憂在過去 24 小時內加劇，隨著有關央行可能暫停升息的預期越來越盛，引起股市大幅反彈。