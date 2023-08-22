投資人考量利率前景 10年期美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (22 日) 漲跌互現。投資人對利率前景感到擔憂，並等待最新的經濟數據。

美東時間上午 5:58，10 年期國債殖利率下跌 3.2 個基點至 4.31%；周一 (21 日) 一度觸及 4.35%，接近 2007 年的水平。2 年期國債利率小跌 0.6 個基點至 4.986%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人在等待 Fed 官員的言論和最新經濟數據時評估利率前景。

瑞奇蒙 Fed 行長巴金、芝加哥 Fed 行長古爾斯比和 Fed 理事鮑曼均將於周二發表講話。數據方面，7 月成屋銷售數將於周二公布。

Fed 將於周四 (24 日) 至周六 (26 日) 舉行傑克森霍爾年度研討會，預計包括主席鮑爾在內的多位 Fed 官員都將發表講話。

投資人希望政策制訂者的評論和最新數據能夠提供有關經濟預期，以及這對利率可能意味著什麼的線索。

許多投資人曾希望 Fed 在 7 月會議上的升息將代表 Fed 自 2022 年 3 月上旬開始的升息行動告一段落。

然而，7 月會議紀錄、政策制訂者的混雜訊息，以及近期的經濟數據，導致利率是否會繼續走高以及降息是否會晚於預期的不確定性。