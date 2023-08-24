零售業財測黯淡 美國下半年消費支出前景壓力重重

梅西百貨 (Macy’s) 和 Foot Locker 等零售商的慘澹業績和悲觀財測預示著，下半年美國消費者支出恐怕會面臨一些壓力。

在生活成本飆升的情況下，許多中等收入的美國民眾因難以償還現有的卡債而減少消費支出，這讓期盼零售業者能在返校季和假期間取得更多業績的投資人感到不安。

Telsey Advisory Group 分析師 Cristina Fernandez 表示：「這將會是充滿挑戰的後半場。消費者正在追求價值，將錢花在他們需要的東西上。」

作為返校季需求的風向球，Foot Lcoker 周三 (23 日) 和競爭對手迪克體育用品 (Dick’s Sporting Goods) 一同下修全年獲利預期，導致股價暴跌，Foot Locker(FL-US) 收盤重挫 28.28%，迪克體育用品 (DKS-US) 則小跌 0.34%。

Foot Locker 執行長 Mary Dillon 表示，7 月消費趨勢確實較為疲軟，公司正在調整今年的前景，以便獲取價格敏感型消費者的青睞。

上述兩家公司和目標百貨 (TGT-US) 均警告，商店盜竊事件導致的庫存損失，使獲利表現遭受壓力。

柯爾百貨 (KKS-US) 和梅西百貨 (M-US) 上季獲利雙雙超出預期，但維持全年展望不變，後者更對需求疲軟的狀況發出警告，稱信用卡拖欠率的成長超出預期。

梅西百貨財務長 Adrian Mitchell 周二 (22 日) 表示：「經濟環境對信貸的影響最大，這同時也是一項反映消費健康狀況的指標，並且印證了我們的謹慎態度。」

避險基金 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 認為，Foot Locker 和梅西百貨的銷售額可能面臨更大打擊，因為這兩家公司的目標客群主要是中低收入消費者，最大的贏家則是採取降價促銷策略的沃爾瑪 (WMT-US) 以及其他一元商店。

受惠於低價雜貨的強勁需求，沃爾瑪上周調升全年展望，並公布優於預期的第二季業績。

B Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 說：「消費者依然活躍，但今年的價格意識明顯比去年還要強烈。」

部分服飾零售業者也認為需求依然強勁。Abercrombie & Fitch(ANF-US) 周三調升全年銷售預期，看好消費者購買更多新款式的商品，帶動周三股價大漲近 24%。另一服飾商 Guess(GES-US) 也上調全年獲利指引，盤後股價勁揚 16%。