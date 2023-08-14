〈美股早盤〉投資人靜待零售商最新財報出爐 主要指數漲跌互現 特斯拉跌逾2%

美股主要指數周一 (14 日) 漲跌互現，其中特斯拉早盤股價跌逾 2%，幅度居前位，此前該公司宣布調降在中國電動車售價。投資人靜待美國零售商巨擘公布最新一季財報以及本周稍晚公布的美國零售銷售等經濟數據，以衡量消費者的支出力道。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.3%。

就在美股上漲出現停滯跡象之際，統計顯示，超短期選擇權交易已經飆升至歷史新高。隨著衍生品漸漸成為短期博弈的工具，一些機構擔心，面對美國信用評級下調、經濟衰退陰影等風險因素，這可能會在未來幾天和幾周內為拋售打下基礎， 新一輪波動風險恐怕在醞釀中。

隨著美股財報季尾聲，包括蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內的一些科技大公司的股價都出現明顯的回檔。美國投行 Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 最新報告指出，第二季財報穩健，加上聯準會 (Fed) 的鷹派態度有所緩和，意味著投資人應該開始買入科技股。

雖然大盤指數繼續震盪，但科技股的任何回檔都可能是「短暫的」，人工智慧 (AI) 可能會領漲股市。Ives 對科技股的信心源自於他對 AI 的信心，他認為在企業雲端支出和超大規模專案的推動下，科技股料將迎來新一輪牛市。

其他消息方面，

外媒援引知情人士消息報導指出，中國銀行業監管機構已經成立一個特別工作組，對中國最大的私人財富管理公司之一中植企業集團有限公司 (Zhongzhi Enterprise Group Co.) 風險進行調查。此前該集團旗下一家子公司未能按時償還多款高收益投資產品。中植集團管理著逾人民幣 1 兆元 (約合 1,380 億美元) 的資產。

知情人士說，監管機構要求中融國際信託股份有限公司 (Zhongrong International Trust Co.) 報告其未來付款計畫和可處置的可用資產，以應對流動性緊縮。

與此同時，碧桂園首次尋求將到期債券展期，並暫停當地債券的交易。這家曾經是中國最大開發商的公司，已成為中國房地產危機的最新爆點。

Witan Investment Trust 執行長 Andrew Bell 表示，碧桂園危機蔓延到中國以外的風險相當低，不過這是讓市場在夏季保持謹慎態度的另一個原因。

截至台北時間周一（14 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.48%，至每股 236.62 美元

時隔七個月，中國特斯拉 (TSLA-US) 國產車再次迎來降價，其中 Model Y 長續航版起售價人民幣（下同）30 萬元有找。據《財聯社》報導，特斯拉中國在周一（14 日）宣布，即日起 Model Y 長續航版起售價從 31.39 萬元調整為 29.99 萬元，Model Y 高性能版從 36.39 萬元調整為 34.99 萬元。

美國鋼鐵 (X-US) 早盤上漲 24.05%，至美股 28.18 美元

美國鋼鐵 (U.S. Steel) 周日拒絕美國最大鐵礦石生產商 Cleveland-Cliffs 公司價值 72.5 億美元的收購要約，並將開始評估其他戰略選擇。Cleveland-Cliffs 公司周日在一份聲明中表示，願意以 17.50 美元現金和 1.023 股該公司股票購買每股美國鋼鐵公司股票。這意味著每股價值為 32.53 美元，比美國鋼鐵公司上周五收盤價 22.72 美元溢價 43%。美國鋼鐵周一盤前股價大漲 25%。

波音 (BA-US) 早盤上漲 0.63%，至每股 237.20 美元

路透周一援引知情人士消息報導，隨印度最大航空公司 IndiGo 深化國際擴張、開拓新航點，波音拔得頭籌獲得約 25 架廣體客機訂單。此前有消息傳出 IndiGo 同時在和空中巴士與波音就購買廣體客機進行談判。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛最新發佈的報告中表示，預估 Fed 將在 2024 年第二季開始下調聯邦基金利率，每季度降息 1 碼 (25 個基點)。如果 Fed 對通膨不會捲土重來更加有信心，可能以更快的速度降息。

美銀策略團隊指出，美債現階段的季度現金流入總額達到令人矚目的 1,450 億美元。美國公債資金流入可觀，今年迄今總規模達 1,270 億美元，如果這一趨勢持續下去，料創下全年流入規模記錄，達 2,060 億美元。