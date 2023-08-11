服務價格勁增 美7月PPI超預期年增0.8%

美國勞工部周五（11 日）公布的數據顯示，7 月生產者物價指數（PPI）年增 0.8%，高於市場預期的 0.7% 與修正後前值 0.2%；剔除波動較大的食品和能源後，7 月核心 PPI 年升 2.4%，高於市場預期的 2.3%，但與前值持平。受服務業價格上漲推動，7 月 PPI 增速超預期，聯準會 (Fed) 在今年內的升息路徑更加撲朔迷離。

按月來看，美國 7 月 PPI 成長 0.3%，高於市場預期的 0.2% 和前值 0%，為 2023 年 1 月以來最大增幅；7 月核心 PPI 成長 0.3%，高於市場預期的 0.2% ，與修正後前值 - 0.1% 。

美國 7 月 PPI 年增 0.8%，高於預期。(圖：ZeroHedge)

在昨日公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告結果憂喜參半後，所有人目光皆具焦在 PPI 報告，以尋找當中通膨「頑強」的跡象。

報告顯示，7 月服務業最終需求指數成長 0.5%，為 2022 年 8 月以來最大增幅，而 7 月最終需求貿易服務利潤率成長 0.7%、7 月運輸和倉儲服務價格則成長 0.5%。

(圖：ZeroHedge)

7 月最終服務價格成長的 40%，可以歸因於投組管理價格上漲 7.6% 所致，創下有紀錄以來第二高漲幅。而在這之中，公債是顧問利潤率最高的產品。

7 月最終服務價格創有紀錄以來次高，推升當月 PPI 漲勢。(圖：ZeroHedge)

另外，機械、扯量批發指數、醫院門診護理；化學品及相關產品批發；證券經紀、交易、投資建議及相關服務；部分乘客運輸價格也有所上升。不過食品和酒類零售的利潤率下降 2.5%，應用軟體出版指數、長途汽車運輸價格均有所下跌。

最終需求商品價格在 7 月小幅成長 0.1%，高於 6 月的持平，主因是食品價格上漲 0.5% 最終需求商品剔除食品和能源的指數保持不變。

市場分析指出，過去一年來全球供應鏈逐步正常，消費者支出從商品轉向服務，一定程度上緩解生產者的通膨壓力。不過 7 月能源價格漲勢再起，隨著油價攀升，未來通膨可能更難降溫。

專家分析

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 的 Matthew Martin 和 Oren Klachkin 在一份報告中表示：「潛在趨勢顯示，PPI 通膨正在恢復到新冠疫情前的運行速度，儘管下半年的進展可能會比上半年慢。」

他們表示，儘管這些數據會讓 Fed 官員感到寬慰，但決策者者可能會保持強硬態度，並密切留意上月服務價格的跳升是否會在未來幾個月持續下去。

FHN Financial 宏觀策略師 Will Compernolle 認為，7 月下旬能源價格開始上漲應該會從下個月公布的資料開始推高整體通膨率，並對核心通膨指數構成上行風險，因為能源因素將傳導至製造業和運輸服務業等能源密集型行業。

Compernolle 還指出，未來幾個月仍存在一些通膨上行的風險，此前核心通膨率在下降後不久又重新加速。