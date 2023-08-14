傳波音喜獲印度航空公司IndiGo廣體飛機大單 搶先空中巴士

路透周一 (14 日) 援引知情人士消息報導，隨印度最大航空公司 IndiGo 深化國際擴張、開拓新航點，波音拔得頭籌獲得約 25 架廣體客機訂單。此前有消息傳出 IndiGo 同時在和空中巴士與波音就購買廣體客機進行談判。

據悉，IndiGo 正在就購買波音 787 系列雙走道客機進行談判，該系列飛機一直是空中巴士 A330neo 客機的競爭對手，不過 IndiGo 仍未做出最終決定。

對於上述報導，IndiGo 表示對外界猜測不予置評，而波音並未立即回應置評請求。空中巴士則說，從不就是否與現有或潛在客戶的購機計畫發表評論。

報導指出，到目前為止 IndiGo 一直是空中巴士窄體客機的獨家買家，而收購廣體客機將被判這一策略。今年早些時候，該公司開始使用一架波音 777 進行國際營運，這是該公司從其合作夥伴土耳其航空公司 (Turkish Airlines) 獲得的第一架雙走道飛機。

據瞭解，IndiGo 最近開通飛往非洲、西亞和東南亞的新航線，並透過與土耳其航空和荷蘭皇家航空 (KLM) 等 7 加航空公司的合作夥伴關係，擴大其在歐洲的業務。

IndiGo 在印度國內市占為 58%，該公司的目標是在 2030 年前將其運載力翻倍，並過大營運網絡，尤其是在國際市場。

印度各航空公司正在努力跟上全球成長最快的航空市場的步伐，儘管飛機製造商難以實現產量目標，但印度航空公司的需求在新冠疫情後激增，屢次刷新紀錄。

截稿前，波音 (BA-US) 盤前股價上漲 0.08%，每股暫報 235.90 美元。