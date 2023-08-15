紐約Fed調查：消費者一年通膨預期創2021年新低 通膨預期普遍降溫

根據紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布的 7 月調查，美國消費者對一年通膨預期中值從 6 月的 3.8% 降至 3.5%，連續第四個月下降，創 2021 年 4 月以來新低，而對未來 3 年和 5 年通膨率預期皆從 3% 降至 2.9%。調查還發現，美國家庭對自己的財務狀況和就業市場也更加樂觀。

未來通膨預期下降是若干關鍵類別物價壓力有所緩和的反應。紐約聯準銀行表示，美國民眾 7 月份預估汽油、食品、醫療費用、大學費用和租金的通膨率將下降，其中租金通膨率可能降至 2021 年 1 月以來的最低點。與此同時，房價預期漲幅從 6 月份的 2.9% 升至 7 月份的 2.8%。

紐約聯準銀行在主要通通膨指標降溫之際公布這份報告。在上個月的政策會議上，聯準會 (Fed) 將基準隔夜利率提高 0.25 個百分點，至 5.25%-5.50% 的區間，這種放緩引發了外界對 Fed 是否需要再次升息的質疑。

通膨預期的緩和有可能被視為物價壓力前景的正面因素，因為決策者認為，預期的通膨路徑對目前的通膨水準有很大影響。

調查還發現，美國家庭對自己的財務狀況和就業市場也更加樂觀。受訪者表示，他們對失業的擔憂減少，一年後美國失業率上升的可能性也降低且失業後能夠找到新工作的可能性增加。

這一發現與其他顯示物價壓力和消費者通膨預期正在降溫的報告一致。但在努力將通脹率降至 2% 目標的過程中，Fed 官員可能會面臨一條不平坦的道路。

目前利率期貨市場普遍預估，Fed 在 7 月將基準利率上調至 22 年來最高水準後，在 9 月 19-20 日的下次會議上將維持利率不變。在該次會議前，決策者至少還會有一份最新的消費者物價指數 (CPI) 和另一份非農就業報告在手，以幫助指導他們的決策。