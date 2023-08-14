美新冠變異株EG.5病例數增加 專家仍估秋季疫苗接種冷清

路透周一 (14 日) 報導，美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株 XBB.1.5 的疫苗，但衛生專家和分析人士認為，儘管因暱稱「艾里斯」(Eris) 的新冠病毒新變異株 EG.5 而住院的人數有所增加，但新疫苗可能乏人問津。XBB.1.5 是類似艾里斯的亞種病毒株，也是目前仍占主導地位變種新冠病毒 Omicron 的亞譜系。

一些美國公共衛生專家希望新疫苗能像流感疫苗一樣受民眾歡迎，但自 2021 年新冠疫苗首次上市以來需求急遽下滑，美國僅有約 2.4 億人 (占總人口的 73%) 至少接種一劑疫苗。去年秋天大多數美國民眾雖有接種疫苗，但也有不少人感染病毒，儘管如此，該季只有不到 5,000 萬人接種疫苗。

醫療服務提供商 CVS Health(CVS-US) 等藥局將從下個月開始提供 XBB 疫苗。凱澤家族基金會 (KFF) 調查方法主任 Ashley Kirzinger 表示，今年早些時候的調查顯示，美國民眾不願再接受疫苗的主因是，他們認為以前接種或感染病毒後，可以避免再次感染病毒。

新冠病毒疫苗製造商也紛紛調降對今年秋季接種疫苗狀況預期，與 BioNTech(BNTX-US) 合作生產疫苗的輝瑞 (PFE-US) 近期警告，如果新疫苗接種狀況不佳，可能需要裁員應對。與此同時，其最大競爭對手莫德納 (MRNA-US) 承認，秋季的接種需求可能僅有 5,000 萬劑。

去年輝瑞和莫德納新冠病毒疫苗的銷售額在全球逾 560 億美元，不過今年分析師預估全年銷售僅約 200 億美元。

Jefferies 分析師 Michael Yee 預估，今年秋季的接種情況不會達到去年水準，可能遠低於去年的 5,000 萬劑。

另一影響需求的原因是，一些醫生建議每年的疫苗接種應該針對老年人和其他的高風險人群。范德比大學 (Vanderbilt University) 的傳染病學專家、疫苗接種諮詢委員會 (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) 的聯絡人 William Schaffner 博士表示，ACIP 可能會對更年輕、更健康的民眾提出較弱的接種建議。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主管科恩 (Mandy Cohen) 上周在 Podcast 表示，預估 XBB 疫苗將在 9 月的第三周或第四周推出。該疫苗仍需獲得美國食品暨藥物管理局 (FDA) 的批准，並有 CDC 的推薦。

與流感一樣，輝瑞與其合作夥伴 BioNTech、莫德納、Novavax(NVAX-US) 已經研製出不同版本的新冠病毒疫苗，試圖與他們認為將在今年秋季流行的變種病毒株匹配。新疫苗仍主攻 XBB 病毒，是類似艾里斯的亞種病毒株，也是目前仍占主導地位變種新冠病毒 Omicron 的亞譜系。