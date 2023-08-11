美8月密大消費者信心指數初值下滑 長、短通膨預期改善

美國密西根大學周五 (11 日) 公布初步調查顯示，8 月初的短期通膨預期意外續降，與兩年多來低點持平，不過消費者信心指數較前月有所下滑。

具體來看，密大 8 月消費者信心指數初值報 71.2，高於市場預期的 71，但較 7 月的 71.6 有所下滑；現況指數初值從 7 月的 76.6 大幅升至 77.4，高於預期的 76.9，創 2021 年 10 月以來新高。另外預期指數初值從 68.3 降至 67.3，低於市場預期的 68.1。

美國 8 月密大調查消費者信心指數初值跌至 71.2，但仍略高於預期。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期方面，調查顯示消費者對 1 年通膨預期從 7 月的 3.4% 降至 3.3%，遠低預期的 3.8%，連續 3 個月保持穩定。5 年通膨預期報 2.9%，低於市場預期和前值的 3%，在過去 25 個月中有 24 個月保持在 2.9%-3.1% 的窄幅區間。

密大調查 8 月長、短期通膨預期意外下滑。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 聲明表示，消費者對通膨在短期和長期內會確實放緩展現出更大信心。這些趨勢再加上預期本身走低，表明消費者認為通膨已經好轉。

另外報告還顯示，耐久財的購買條件是自 2021 年 6 月以來最有利。不過仍有超過三分之一的消費者認為，高物價正在侵蝕生活水準。

整體來看消費者信心指數仍遠低新冠疫情前水準，但整體來說有所改善，主因是對美國經濟能避免衰退的樂觀情緒日益增強。此外，通膨逐漸退燒、強勁就業市場也是一大助力。