〈商品報價〉海岬型船運價走弱 BDI小幅回跌

海岬型運價走弱抵銷巴拿馬船上漲的收益，壓抑波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (8 日) 小幅下跌 3 點，或 0.26% 至 1142 點，結束連 3 天的漲勢。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 49 點，或 2.7% 至 1783 點，為 2 周以來最低點；平均日租金減少 401 美元報 14791 美元。船舶經紀商 Allied 最新報告稱，海岬型船的部分航線出現負面走勢，是目前市況走弱的主因。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 42 點，或 3.6% 至 1195 點，創 2 個多月以來新高；平均日租金增加 381 美元報 10754 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 3 點，或 10.44% 至 689 點。

另一方面，中國鋼廠減產持續為鐵礦砂帶來壓力，連續月紐約鐵礦石下挫 2.16% 至 99.69 美元，天津港進口價則小漲 0.67% 至 104.8 美元，凸顯中國第二季經濟復甦依舊緩慢。

中國海關公布數據，7 月份鐵礦砂進口量月減 2%，主因是鋼鐵生產重鎮唐山的限產政策抑制了鐵礦砂地的需求。而中國 7 月整體出口年跌 14.5%、進口年減 12.4%，均大幅遜於市場預期，並寫疫情來最差表現。

澳新銀行分析師表示，中國進一步削減鋼鐵產量的擔憂效應也逐漸發酵，力拓上週警告，中國的鋼鐵產量已達到飽和點。

