〈紐約匯市〉中國貿易數據拖累商品貨幣 避險買盤支持美元走強

中國公布一系列貿易數據令人失望，拖累澳幣、紐元等商品貨幣走軟，對風險較敏感的歐洲貨幣，也因全球經濟前景惡化而下滑，美元指數則受避險買盤帶動而全面走強。

周二 (8 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.50%，至 102.56。儘管在亞洲早盤走勢變化不大，隨著風險情緒轉弱，股市遭遇拋售，美元指數在歐洲和北美交易時段擴大漲勢，持續脫離上周五 (4 日) 觸及的一周低點。

中國周二公布 7 月進出口降幅雙雙超出預期，進口年減 12.4%，出口萎縮 14.5%，成為中國經濟復甦乏力和全球需求疲軟的最新跡象。

此外，信評機構穆迪 (Moody’s) 日前調降美國幾家中小銀行信用評等，並警告可能下修部分大型放款機構評等，融資風險和獲利能力下滑，為銀行業的信貸實力帶來考驗。

Bannockburn Forex 首席全球策略師 Marc Chandler 表示，疲軟的中國和日本數據，加上穆迪調降美國銀行信評，種種因素打壓了風險情緒。人們對成長前景擔憂，反映在美元集團 (澳幣、紐元和加元) 以及斯堪地納維亞貨幣 (挪威克朗、瑞典克朗) 的欠佳表現上。

離岸人民幣貶近 0.5%，至 7.2352 人民幣兌 1 美元。處在五周低點。

與中國經濟密切相關的澳幣，周二盤中貶破 0.65 關卡，觸近兩個月新低，截稿前貶近 0.5% 至 0.6542 美元。紐元跌逾 0.7% 至 0.6056 美元，同樣徘徊在兩個月低點附近。

歐元貶逾 0.4% 至 1.0956 美元，對風險情緒較敏感的瑞典克朗和挪威克朗，兌美元匯價雙雙貶逾 1.2%。

英鎊貶 0.3% 至 1.2743 美元。稍早一項調查顯示，英國 7 月零售銷售成長創 11 個月新低。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，美國基本面表現優於全球其他地區，這讓美元得以維持漲勢。

日元貶近 0.6%，至 143.31 日元兌 1 美元。由於物價持續上漲，日本 6 月實質薪資連續第 15 個月下滑，但在高收入者薪資成長和勞動力吃緊的情況下，名目薪資成長依然強勁。

接下來投資人聚焦周四 (10 日) 出爐的美國通膨數據，市場預期，美國 7 月核心消費者物價指數 (CPI) 將較去年同期增長 4.8%，與前月大致相同。此外，中國也將於周三 (9 日) 公布 7 月通膨數據，交易員進一步關注通縮跡象。

截至台灣時間周三 (9 日) 約 6:00 價格: