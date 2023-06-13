〈商品報價〉獲利了結賣壓 鐵礦砂期貨價重挫5%。

夏季用電增加刺激煤炭需求，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (12 日) 小漲 1 點，或 0.09% 至 1056 點，連續第六個交易日上漲。此外，市場謹慎等待中國多項經濟數據公布，獲利了結賣壓湧現，鐵礦砂期貨價下挫 5%。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 18 點，或 1.19% 至 1532 點；平均日租金增加 142 美元至 12702 美元。Kpler 乾散貨分析師 Alexis Ellender 表示，海岬型市場主要受到印度和越南的煤炭租船支撐，因為夏季用電量增加，帶動了煤炭需求。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 2 點，或 0.17% 至 1144 點；平均日租金減少 21 美元報 10295 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 10 點，或 1.36% 至 726 點。

Ellender 補充，黑海區域烏克蘭的糧食出口正在放緩，因目前僅 2 個港口在運行，同時也過了巴西黃豆出口的高峰期，使超輕便極限型市場持續走軟。

鐵礦砂部分，獲利了結賣壓湧現，天津港進口價下跌 3.7% 至 112.4 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 5.06% 至 107.91 美元。

中國本周將公布多項經濟數據，包括工業生產、零售銷售，以及人行利率決策，因此市場謹慎等待而先獲利了結，使鐵礦砂從高點回落。

鐵礦砂從 5 月下旬開始上漲，希望中國當局推出更廣泛、更實質性的刺激措施來支持搖搖欲墜的經濟，包括對該國陷入困境的房地產行業的額外支持，但分析師表示，市場基本面並沒有真正發生太大變化。