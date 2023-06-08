〈商品報價〉看好中國出手救房地產 鐵礦砂現貨價漲破111美元

大型船舶需求看增，運價持續走升，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (7 日) 小漲 4 點，或 0.39% 至 1020 點。此外，市場預期中國即將推出刺激房地產景氣的政策，激勵鐵礦砂持續上漲，現貨價漲破 110 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 4 點，或 0.29% 至 1387 點；平均日租金增加 33 美元報 11503 美元。

船舶經紀商 Intermodal 報告稱，今年下半年中國鋼鐵產量將繼續受到限制，這為海岬型市場帶來支撐，因為鐵礦砂是鋼鐵生產的主要原物料，當價格下跌時，需求往往會增加。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 31 點，或 2.8% 至 1139 點；平均日租金增加 279 美元報 10252 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 15 點，或 2% 至 766 點 。

鐵礦砂部分，因市場看好中國政府將推出政策提振房地產景氣，有助帶動鋼鐵需求，激勵天津港進口價續漲 1.09% 至 111.1 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 1.74% 至 108.89 美元。

花旗經濟師表示，以房地產為重點刺激的政策可能即將推出，並透過擴張性貨幣及財政政策來保持增長勢頭，認為房地產該行業的整體政策基調可能會從穩定轉向謹慎刺激，而更多重大措施可能會在 7 月的中央政治局會議上推出。

野村首席中國經濟學家陸挺也認為，中國房地產行業形勢似乎很嚴峻，預料政府將以謹慎的方式來推出刺激措施，措施將逐步出台，並主要針對二線城市。