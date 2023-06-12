〈走進中國〉中國已經有100多座主題樂園了 為何各地還要爭奪迪士尼？

近兩個月以來，中國多地因傳出與迪士尼 (DIS-US) 相關消息而衝上熱搜。

據青島新聞網 6 月 6 日報導，當日下午，青島市文化和旅遊局黨組書記潘峰在「民生在線」網談直播間針對網傳迪士尼度假區有望落戶青島的話題做出回應，表示青島市文化和旅遊局一直高度重視主題樂園招商，今年曾與迪士尼進行過多次對接，目前還沒迪士尼落戶青島的計畫。

此前武漢、天津、成都等地也傳出迪士尼相關消息。

湖北在 6 月 3 日發布的微信消息顯示，有網友詢問武漢市相關部門能否引進迪士尼樂園，武漢市蔡甸區商務局招商科表示：「目前迪士尼項目由上級部門接洽，武漢市商務局剛剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成項目落戶意向……」

然而，該消息廣泛傳播後，湖北刪除相關消息。上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁 Murray King （王凱）並表示，這是假新聞。

中國會建第三座迪士尼樂園嗎？

為什麼總是有中國要建第三座迪士尼的消息傳出？

據《澎湃新聞》報導，中國主題公園研究院院長林煥杰表示，迪士尼的名氣太大了。林煥杰說，從遊客角度來看，「迪士尼」這三個字就是世界主題樂園最響亮的品牌；從城市發展角度來看，如果某個地方有迪士尼樂園，對當地的經濟、娛樂、交通、餐飲、酒店等領域的作用就會非常多，也非常大。

此外，林煥杰指出，可能某些地方在「爭流量」，事實上傳聞製造者對迪士尼根本不了解。「迪士尼的理念就是，這個產品是非常珍貴的、稀缺的，才能夠保持永久。迪士尼公司會根據國家或者區域當地的遊客量和市場的接受度以及競爭情況來進行布局。」

目前迪士尼僅在全球六座城市設迪士尼主題公園，分別為美國加州、美國佛州、日本東京、法國巴黎、香港及中國上海。2016 年開園的上海迪士尼樂園，是全球「最新」開放的迪士尼主題公園。

因此，林煥杰認為，中國蓋第三座迪士尼主題公園的機率不大。

「迪士尼如果再在中國建一座主題公園，會出現自己跟自己競爭的現象。」林煥杰指出，「所以迪士尼不會在中國建第三座主題公園，只會在浦東不斷地擴張，再增加好項目和新項目。」

惠譽評級中國企業研究董事朱彧則指出，迪士尼樂園這種規模的主題樂園，吸引的是全國遊客，而非區域性遊客，不具多地開園的必要性。另外，上海迪士尼也正在繼續擴建，北京環球影城也規劃了二期和三期，都可以滿足需求。

中國缺少大型主題樂園嗎？

朱彧說，目前中國的主題樂園由國內連鎖主題樂園業者佔據大部分市場大餅，國外主題樂園在國內數量非常少。但國內主題樂園同質化嚴重，和國外知名主題樂園在規模、設施、技術、入園體驗等方面都出現較大差距。

朱彧指出，中國缺乏主題鮮明的高品質主題樂園。

朱彧說：「中國主題樂園行業仍然處於早期發展階段，並且同質化嚴重。2018 年以前超過一半的主題樂園是沒有明確主題的。雖然近幾年主題樂園的發展更注重主題和特色，但仍然有很大比例的主題樂園並不具有競爭力。即使是全國著名的歡樂谷系列樂園也是以遊樂設施為主，在主題、IP 和技術上與國外知名主題樂園有很大差距。」

朱彧提到，造成上述現象的原因之一，是國內主題樂園投資規模較小。「2018 年以前有接近一半的主題公園投資規模在 10 億元人民幣以下。規模較大投資額在 20 億元人民幣的大型主題樂園，佔比僅為 22%，其中投資額在 50 億元人民幣以上的超大型主題樂園，寥寥可數。」

朱彧進一步指出：「這和迪士尼以及環球影城百億人民幣以上的投資相比，規模仍然相差甚遠。這就導致在樂園設施、園內體驗上有很大差距。這也解釋了為什麼在人們收入水準不斷提高，對娛樂消費需求不斷提高的今天，國際大型連鎖主題樂園，尤其是迪士尼和環球影城在國內受到熱捧的現象。這一類型的主題樂園吸引的是全國的遊客，而目前僅在北京和上海才有，這就導致了其他一二線城市也想引進類似的主題樂園。」