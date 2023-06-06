〈商品報價〉需求前景見曙光 BDI終結連16黑

海岬型與巴拿馬型船運價回神，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 終結連 16 黑，周一 (5 日) 反彈 20 點，或 2.18% 至 939 點。

BDI 指數上周創下 4 個月以來最大跌幅，但隨著巴西雨季結束，中國與印度出現熱浪，鐵礦砂、煤炭與穀物的需求可望增加。散裝業者表示，運價近日跌勢趨緩，期貨明顯回升，運價已經築底。

海岬型運費指數 (BCI) 回升 62 點，或 5.56% 至 1178 點；平均日租金增加 512 美元報 976 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 18 點，或 1.75% 至 1048 點，結束連續 25 天的跌勢；平均日租金增加 165 美元報 9343 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 16 點，或 1.95% 至 803 點 。

鐵礦砂部分，傳中國將推出提振房地產景氣的政策，激勵連續月紐約鐵礦石上漲 1.43% 至 106.9 美元。

彭博援引知情人士報導，中國當局正在考慮一系列提振經濟的措施，包括進一步放寬住宅購買限制。

中國最近針對陷入困境的產業的祭出政策支持，而房地產是鋼鐵需求的主要驅動力，被視為國家經濟的支柱，但政策行動似乎不足以維持反彈。分析師表示，令人失望的經濟數據，也點燃了市場對更多政策干預的希​​望。

Navigate Commodities 董事總經理 Atilla Widnell 指出，目前鐵礦砂交易商似乎分成兩個陣營，其一是押注政策將立即干預的人，其二是認為中國採取行動之前，經濟還將有一段長痛要走的人。

Atilla Widnell 進一步表示，即使中國政府推出財政或貨幣政策，在對鋼鐵消費產生重大影響之前，需求仍可能停滯。