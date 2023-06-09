〈商品報價〉大型船舶運價有撐 BDI連四漲

大型礦商需求提升，使海岬型與巴拿馬型船運價走強，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (8 日) 續漲 20 點，或 1.96% 至 1040 點，連續第四個交易日收紅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 73 點，或 5.26% 至 1460 點；平均日租金增加 609 美元報 12112 美元。海運經紀商 Fearnleys 報告指出，經過長時間的疲軟利率後，遠期運費正在恢復，大型礦商的需求也不斷增加。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 7 點，或 0.61% 至 1146 點；平均日租金增加 60 美元報 10312 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 19 點，或 2.48% 至 747 點，觸及 2 月底以來最低點。

鐵礦砂部分，連續月紐約鐵礦石上漲 2.22% 至 111.31 美元。

自 5 月底以來，市場就預期中國會推出一系列措施，以提振包括房地產在內的疲弱產業，鐵礦砂價格也因此不斷走升，但分析師警告，如果中國當局未採有效且廣泛的手段，鐵礦砂的漲勢不會持久。

中國經濟日報周三報導，中國對其房地產市場的支持措施，需要「一段時間」才能產生影響。

中鋼期貨分析師也指出，短期市場受宏觀預期影響較大，但目前鋼鐵的基本面並沒有太大變化，而 6 月開始進入中國建築活動傳統的夏季淡季，預計鋼鐵需求持續減弱。