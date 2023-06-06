WSJ：沙國為撐油價額外減產 恐因此付出昂貴代價

為了支撐油價，沙烏地阿拉伯上周末宣布單獨額外減產 10%，但從目前的狀況來看，這項行動可能迫使沙國付出高昂的代價。

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Abdulaziz bin Salman) 周日 (4 日) 宣布，7 月起每日將再減產 100 萬桶，且之後可能延長減產協議。

身處在全球經濟放緩恐拖累能源需求的擔憂之中，沙國實施額外減產，無非是想要支撐油價，但國際油價周一 (5 日) 開盤大幅上揚後，回吐多數漲幅，布蘭特油價終場小漲 0.8%，收在每桶 76.61 美元，價格仍比石油輸出國家組織與產油盟國 (OPEC+) 去年 10 月啟動首次減產以來還要低約 18%。

根據華爾街日報 (WSJ) 報導，沙國官員坦承，周一的油價漲幅比親王原先預期的還要更低，但在結束上周末的 OPEC + 會議後，親王仍為這項備受爭議的決定辯護，並對放空油價的投機人士作出反擊。

阿卜杜拉齊茲親王表示，7 月的進一步減產將使沙國的日產量降至 900 萬桶，是過去十年來相當罕見的水平，這代表沙國願意以犧牲市占率來支撐油價，但知情官員警告，此舉可能帶來昂貴代價，因為由減產導致的原油漲價幅度，目前還無法彌補產量下滑導致的收入損失。

沙國在中國等主要市場的市占率可能也會進一步流失，這將使阿拉伯聯合大公國 (阿聯酋) 和俄羅斯從中獲益，兩國均在周末的會議上表態反對進一步減產。

另外，過往數據顯示，OPEC + 成員國經常未按承諾遵守生產配額。一些被迫在明年放棄部分產量配額的非洲成員國代表稱，他們不打算配合這些限制措施。

大宗商品數據公司 Argus Media 首席經濟學家 David Fyfe 表示，周一油價反應平淡，一部分是因爲一個月的減產措施，無法化解那些打壓油市的不確定性；另一項原因是沙國單獨額外減產，讓市場認為其試圖引導其他成員國廣泛減產，但最終失利。

Fyfe 指出，如今風險在於，若經濟衰退的程度比預期更嚴重、持續時間更長，OPEC 能多快做出反應，尤其考量到這一次會議在協調減產方面存在一些爭執。此外，需求面問題也還沒獲得解決，擁有龐大柴油需求的中國製造業和房地產業活動依舊疲軟。

市場對沙國額外減產看法為何？

沙國減產將大幅增加市場對供應短缺的預期。國際能源署 (IEA) 此前預估，到今年第三季，全球原油將出現每日 190 萬桶的供應缺口。Rystad Energy 表示，在沙國額外減產後，供應缺口可能達到每日 300 萬桶。

市場分析師一致認為，這至少應該能夠防止油價在近期進一步下滑，但對油價是否會上漲的共識並不多。

澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank Australia) 表示，若布蘭特油價保持在每桶 70 美元至 75 美元，沙國可能會延長減產，若跌至每桶 70 美元以下，則可能再進一步減產。

高盛預估，沙國每延長減產一個月，每桶油價將額外上漲 1 美元。