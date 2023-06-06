〈能源盤後〉沙國7月再減產100萬桶 未能嚇跑空頭 原油僅小幅收高

由於石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 延長現有生產目標，沙烏地阿拉伯周末同意下個月每日再減產 100 萬桶，原油期貨價格周一 (5 日)溫和收高 。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 41 美分或 0.6%，報每桶 72.15 美元，但自周日晚上高達 75.06 美元的交割價格回落。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 58 美分或 0.8%，報每桶 76.71 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲近 1%，收每加侖 2.52 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.38 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.4%，收每百萬 Btu 2.25 美元。

市場驅動力

沙烏地阿拉伯周日表示，7 月份將每日減產 100 萬桶，且視情況延長該減產措施。該消息宣布之際，OPEC + 會議也正決議將現行產量水準延長適用至 2024 年底。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「透過進一步意外減產來刺激一輪空頭回補，似乎是激起反彈上漲的最佳方式，但目前油價的反應異常溫和。」

OPEC+ 去年 10 月同意每日減產 200 萬桶，一些 OPEC + 成員國 4 月初宣布進一步每日擴大減產 160 萬桶至年底，其中包括沙烏地阿拉伯每日擴大減產 50 萬桶。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲上個月警告賣空者要小心，否則會像 4 月初那樣痛苦。4 月初 OPEC + 意外宣布減產導致原油價格急劇但短暫的飆升。

Jefferies 能源股票分析師 Giacomo Romeo 周日晚間報告指出，此回會議結果強化了「沙國對市場空頭部位水準的不安，而非表明對需求前景的擔憂，該措施開放式的部分可能是為了抑制未來的空頭部位。」

然而，分析師認為空頭似乎並沒有被嚇跑，原油雖然在周日晚間開盤大幅上漲，但很快平息，周一收盤的漲幅不到 1%。