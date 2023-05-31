經濟擔憂將把今年國際油價壓在每桶90美元以下 專家對OPEC+未來政策看法分歧

路透周三（31 日）公布的一項調查顯示，由於主要產油國石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）維持供應限制，國際油價將從目前水準緩慢上漲，不過今年的經濟逆風會讓油價保持在每桶 90 美元以下。另外，受訪者對於該組織在本周末決定減產或維持目前政策不變的看法分歧。

根據路透一項對 43 位經濟學家和分析師的調查預測，2023 年布蘭特原油價格將為每桶 84.73 美元，低於 4 月的共識價格 87.1 美元和目前約 73 美元的水準。

多數分析師預估今年油價將在每桶 80 美元附近交投，數據分析公司 Kpler 指出，宏觀經濟擔憂是今年原油價格主要驅動因素，掩蓋過相對緊張的基本面因素。今年迄今為止，布蘭特原油均價約為每桶 80.95 美元。

與此同時，報告預測 2023 年美國西德州原油（WTI）平均價格為每桶 79.20 美元，低於上月的 82.23 美元。

經濟學人智庫（EIU）首席大宗商品分析師 Matthew Sherwood 說，美國央行對貨幣政策大幅收緊、地區性銀行倒閉、債務違約風險以及中國經濟表現不平衡的擔憂，限制油價在市場上漲的空間，儘管今年下半年油市供需陷入赤字。

但一些分析師表示，OPEC + 可能於 6 月 4 日在維也納舉行的會一上進一步減產，可能替價格提供一個底線。

星展銀行（DBS Bank）能源部門團隊負責人 Suvro Sarkar 表示，考慮到宏觀經濟的不確定性和 5 月油價的下跌，OPEC + 可能進一步下調產量目標，冒著可能不得不將市占拱手讓給俄羅斯的風險。

考量到 OPEC + 關於下一步石油政策行動的相互矛盾訊息，調查受訪者在該組織本周末是否進一步減產，還是保持生產目標不變以評估先前減產的影響方面存有分歧。

Sherwood 說：「即使 OPEC + 在 6 月不減產，只要油價仍明顯低於每桶 80 美元，減產的威脅就會存在。」

截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.39%，至每桶 71.78 美元；7 月到期的西德州原油期貨下跌 2.76%，至每桶 67.54 美元。