OPEC+傳正討論擴大減產 周末會議罕見禁特定西方媒體採訪

由於油價跌向每桶 70 美元、加上市場分析師高談供給過剩，三名知情人士向路透表示，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC) 正在討論擴大減產，這次減產規模上看每日 100 萬桶。另外，據悉 OPEC + 禁止路透、彭博和華爾街日報 (WSJ) 記者參加本周末的會議。

包含沙烏地阿拉伯、俄羅斯在內的 OPEC + 成員國，共生產全球約 40% 原油。OPEC + 預定在歐洲當地周日 (4 日) 下午 2 點，於維也納總部召開產量會議，並在周六 (3 日) 上午 11 點將先舉行 OPEC 部長級會議。

根據三名熟悉內情人士的說法，OPEC + 成員國正在討論包括減產在內的選項，減產規模可能多達每日 100 萬桶。

OPEC + 傳正討論額外減產每日 100 萬桶。(圖: Shutterstock)

假如 OPEC + 成員國同意減產，代表在現有減產額度每日 200 萬桶和 4 月意外宣布自願減產每日 160 萬桶之後，總減產規模將達到每日 466 萬桶，相當於全球需求的 4.5%。

但同日稍早，另外兩名熟悉內情人士向路透表示，OPEC + 這次預料不會進一步減產。

三家外媒罕見禁止採訪

西方國家多次指控 OPEC 操縱油價，導致能源價格上漲並削弱全球經濟穩定。

OPEC 官員和內部人士反擊，西方國家過去十年來猛印鈔票、推升通膨，才讓產油國必須採取行動，維護自身主要出口的價值。

金融時報 (FT) 周五報導，OPEC 本周拒發採訪證給路透、彭博、WSJ 三家媒體的記者，他們將無法進入 OPEC 秘書處，或參加會前與會後記者會。一名經辦人員表示，不發證件是因為這些媒體未獲邀請，但他未提供不邀請的理由。

OPEC 產量會議是新聞媒體爭相報導的主題，在會議結束前，媒體會收到各種足以影響石油期貨價格的爆料，產油國部長也會發表一些暗示價格或產量的評論。

沙國與美國近來在石油產量議題上頻生齟齬。(圖: Shutterstock)

CNBC 周五披露，禁止三家媒體入場的決定來自沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Abdulaziz bin Salman)。沙烏地與美國近來因為油價頻生齟齬，沙國不顧白宮壓低油價的呼籲，並率領產油國推動一連串減產措施。

OPEC+ 4 月意外宣布自願性減產，曾讓油價上漲並突破每桶 87 美元，但因為高油價恐打壓全球經濟成長和需求，油價漲勢很快就消退。布蘭特原油周五 (2 日) 收盤約報每桶 76 美元。

沙國能源部長上周警告做空油價的投資人「要小心」，當時有許多觀察家預測，這可能是額外減產的預警。

然而，另一個重量級產油國卻發表相互矛盾的訊息。根據俄媒報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 表示，他不預期這次 OPEC + 會議會有任何新的舉措，只不過 Novak 很快出面澄清，他的談話遭到媒體誤解。

Rapidan 能源集團分析師預測 OPEC + 進一步減產的機率為 40%。他們說：「產油國部長們似乎下定決心不要重蹈 2008 年的覆轍，當時因為全球經濟和金融穩定瞬間崩塌，導致油價在六個月內從每桶 140 美元直線墜落到 35 美元。」